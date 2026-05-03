¿Cuánta ultraderecha puede soportar la Unión Europea?

(Foto de ARCHIVO) (I-D) El presidente de Chega!, André Ventura, el líder del Partido por la Libertad, Geert Wilders, la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, el líder de Vox, Santiago Abascal, el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, y el líder de Liga y vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia, Matteo Salvini, durante la cumbre ‘Patriots’, en Hotel Marriott Auditorium, a 8 de febrero de 2025, en Madrid (España). / Ricardo Rubio / Europa Press

Esta semana he estado conversando largo y tendido con fuentes europeas reunidas en Estrasburgo para el pleno mensual del Parlamento Europeo en la ciudad francesa. En los partidos de centro hay preocupación por el futuro de la Unión Europea, especialmente por el ciclo electoral en el que entran los grandes países de la UE y el posible fortalecimiento de la ultraderecha en las instituciones del Viejo Continente.

Francia celebrará elecciones presidenciales en 2027, previsiblemente en abril. El gran favorito es Jordan Bardella, que será candidato de Reagrupamiento Nacional salvo anulación de la inhabilitación de su lideresa, Marine Le Pen. El partido de ultraderecha encabeza todas las encuestas, en algunas por más del 30% del voto. Hasta ahora, el sistema de dos vueltas hacía que en la segunda todo el voto no ultraderechista se concentrara, creando un cordón sanitario popular. Ahora, algunos escenarios demoscópicos apuntan a que, esta vez, podría no funcionar. Según la encuestadora OpinionWay, Bardella gana a todos los rivales posibles en la segunda ronda. ¿Y si el que pasa es el líder de ultraizquierda Jean-Luc Mélenchon, repudiado por el centro-derecha? ¿Sería capaz de ganar un candidato centrista como Édouard Philippe?

También habrá comicios en Italia. Giorgia Meloni es ahora la líder más a la derecha de Europa, tras la derrota de Víktor Orbán en Hungría. Ella ha conseguido trasladar algunas de sus visiones, por ejemplo sobre inmigración, a la Comisión y al Consejo Europeo, el cónclave de líderes que decide el rumbo de la UE. Su hombre en el Parlamento Europeo, y presidente del grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, Nicola Procaccini, ha hablado con EL PERIÓDICO esta semana y se ha jactado de que Europa ha adoptado el modelo migratorio italiano, después de descalificarlo como racista y xenófobo. Pueden leer la entrevista hoy en este periódico.

Seguimos con las citas electorales. España celebrará elecciones generales antes de que termine el verano de 2027, salvo adelanto. Según todas las encuestas, la mayoría absoluta saldrá de la suma del PP más Vox, que previsiblemente formarían gobierno.

También habrá comicios en Polonia, uno de los nuevos gigantes de la UE, antes de noviembre del año próximo. El Partido Ley y Justicia (PiS) podría recuperar el Gobierno, ahora dirigido por el proeuropeo Donald Tusk.

Si Francia, Polonia, España e Italia terminan el próximo año con gobiernos conservadores y nacionalistas, el Consejo Europeo habrá girado claramente hacia la derecha menos interesada en agrandar y fortalecer Europa, y más en limitar sus funciones y presupuesto.

La UE ya sufrió un auténtico terremoto en las últimas elecciones al Parlamento Europeo de 2024, con un auge marcado del poder de los distintos partidos de ultraderecha. Uno de cada cuatro parlamentarios europeos (27%) pertenece a ese espectro ideológico. La polarización no es simétrica. En el lado izquierdo, el grupo parlamentario más a la izquierda es The Left, que solo tiene 46 eurodiputados (6,4%).

El grupo parlamentario más extremo de derechas es el de Grupo de las Naciones Soberanas (26 de 720 eurodiputados), dominado por el partido nacional-conservador Alternativa por Alemania, que ha sido considerado demasiado radical incluso para otros partidos de ultraderecha europea. Este lunes podrán leer en este diario una entrevista con uno de sus eurodiputados, Alexander Sell, para saber lo que piensan.

El siguiente grupo por la derecha es Patriotas por Europa (86 escaños), en el que se encuentran Vox y Reagrupamiento Nacional.

A continuación está el Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, ECR (80 asientos), es el de los Hermanos de Italia de Meloni y el PiS polaco. De algún modo, ultraderecha moderada. Han sido homologados por el Partido Popular Europeo, que vota con ellos en determinados temas. Esto ya de por sí ha sido un cambio radical, en una historia parlamentaria de la UE marcada por el pacto tácito entre populares y socialdemócratas.

Las elecciones del próximo año pueden suponer el segundo terremoto en la UE. Si el de hace dos años fue en el Parlamento, este podría ser en el Consejo, como se ha dicho. Eso podría complicar dossieres comunes como el apoyo a Ucrania en sus esfuerzos de guerra contra la invasión rusa o las políticas de fortalecimiento de la Unión Europea ante el nuevo desorden mundial. Será más difícil crear una defensa europea conjunta, una unión financiera, o sacar adelante políticas industriales ambiciosas para alcanzar la autonomía estratégica.

Porque si algo tienen en común esos partidos es que no quieren más Europa.