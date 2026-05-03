Derecho mágico a la vivienda

El martes los votos del PP, Junts y Vox, con la abstención de PNV, tumbaron el real decreto-ley 8/2026, "de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán". El título tenía tanta magia como sus únicos dos artículos: si tu contrato de alquiler caía dentro del régimen de arrendamientos urbanos, no te podían echar si su plazo se acababa antes de diciembre de 2027 (¿elecciones?) ni te podían subir la renta más de un 2%.

La ley nació muerta, porque el bloque de gobierno no es de izquierdas. No es un gobierno contra la derecha, como se nos dijo. Porque PNV y Junts son de derechas. Tanto con Pedro Sánchez como sin él, la derecha gobierna este país.

Dicho esto, el decreto era oportunista, poco sólido y traerá cola en los juzgados. La norma tendrá que ser interpretada como lo que es, una ley temporal. Lo más probable jurídicamente es que solo se vean beneficiados los contratos que hayan acabado los días en que el texto haya estado vigente (si se han hecho los trámites oportunos). Algún juez tratará de darle una salida menos realista, pero en segunda instancia terminará por imponerse este criterio.

Nada habrá hecho el gobierno por mejorar el problema habitacional. La socialdemocracia no tiene otras ideas que las de la derecha: construir más. Así que cuando las izquierdas menos capitalistas pierdan su poder de presión, todo esto se solucionará como lo hace la derecha siempre: con más oferta.

La izquierda no parece tener más ideas en este asunto. El control que propone no hace sino empeorar la situación. El otro real decreto de 2023, que permitía a las comunidades autónomas declarar zonas tensas de mercado residencial ha empeorado el mercado precisamente en los lugares donde se ha aplicado (principalmente, Barcelona y Pamplona).

Por eso, desde la caída del muro de Berlín la izquierda que aspira a gobernar ha abrazado la economía de mercado y la propiedad privada, y la vivienda es una propiedad más dentro de ese mercado. Por eso, casi todas las medidas que busquen presionar a los propietarios suben el precio, porque dentro del mercado la presión gubernamental no es más que un riesgo más que dificulta el comercio. De tal manera que a la izquierda solo le quedan soluciones de derechas: favorecer la construcción y la concesión de hipotecas. No en vano, tantos políticos de la izquierda son grandes propietarios.

Por eso, el marxista Gerald Cohen, en su libro 'Si eres igualitarista, ¿cómo es que eres tan rico?', relativiza toda revolución sistémica y promueve una revolución moral. Cree que sin virtudes no podemos esperar que los sistemas nos salven de nuestros egoísmos. Por eso piensa que la socialdemocracia es la bonita alfombra en la que esconden algunos la contradicción de ser ricos y de izquierdas.

Aunque su planteamiento sea utópico, algo de razón tiene. Derechas e izquierdas se equivocan siempre en lo mismo: pues ambas proponen sistemas que nos libren de la necesidad de ser morales con nuestro vecino. De tal manera que podamos todos olvidarnos de pensar en la sociedad esperando que el sistema lo arregle todo.

Es necesario construir, porque la población lo necesita más viviendas. Pero cobrar el máximo siempre amparándonos en el mercado es solo una manera de justificar la inmoralidad y la asociabilidad que no puede traer ningún bien. Si no se producen un cambio moral al mismo tiempo que se construye más, no haremos más que posponer siempre el problema.