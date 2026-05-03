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Opinión | CORTO Y AL PIE
Gemma Martínez

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Directora adjunta de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

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¿Qué aporta Cospedal a Naturhouse? Un fichaje difícil de explicar

La exministra de Defensa María Dolores de Cospedal.

La exministra de Defensa María Dolores de Cospedal. / A. Pérez Meca - Europa Press

La llegada de María Dolores de Cospedal al consejo de administración de Naturhouse como independiente reabre un debate que va más allá de los nombres propios. Nadie discute que una política pueda rehacer su trayectoria en el sector privado, algo legítimo en democracia, por mucho que Pablo Iglesias odie que las empresas «se compren exministros». La cuestión relevante es otra: qué aporta este fichaje a la compañía y por qué es el más adecuado en este momento.

En una empresa cotizada como Naturhouse, el consejo debe ser un espacio de utilidad, más que de notoriedad. Su función es supervisar, velar por la buena gobernanza, aportar criterio y ayudar a la dirección en la toma de decisiones. Por eso, cuando una compañía incorpora a una figura con un pasado político tan visible, la exigencia de justificación aumenta. Apelar al currículum o al prestigio personal es insuficiente y cabe explicar con precisión qué necesidad concreta cubre esa incorporación.

Ese es, quizá, el punto que más dudas despierta en este caso. La exdirigente del PP puede aportar experiencia, contactos, capacidad de interlocución, conocimiento de la Administración y una mirada amplia sobre los asuntos públicos. Lo que aquí cuesta ver con claridad es cuál es su valor diferencial para una compañía como Naturhouse. Esta opera en un negocio muy concreto, el de la dietética, vinculado a la distribución, a la gestión comercial y al consumo más que a los equilibrios institucionales. No parece, a priori, el terreno natural de una exministra de Defensa, abogada del Estado y una figura clave durante años. Ahí es donde empieza la desconfianza.

En ausencia de una explicación clara en términos de negocio, resulta difícil distinguir con claridad entre un nombramiento que responde a una necesidad estratégica real de la empresa y otro que solo obedece a una lógica de imagen. ¿Qué gana Naturhouse, en realidad, con esta incorporación? Esa es la pregunta que importa. Y, de momento, continúa sin respuesta.

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