Opinión | Barceloneando
Ferran Adrià y Rigoberta Bandini brillan en una noche de estrellas
El Tricicle vuelve a actuar por una noche y una buena causa
El primero que me anunció que el 150 aniversario de DAMM sería espectacular fue el bisnieto y directivo de la compañía, Ramon Agenjo. Y, claro, cuando Ramon Agenjo dice algo así es que la cosa promete. Días después, la expectación subió cuando el director de Comunicación y Relaciones Externas de la cervecera, Fede Segarra, me aseguró lo mismo.
Pues sí, todo se confirmó desde que me senté el domingo en la platea del Liceu. Fue llegar Ferran Adrià, apagarse las luces y empezar el espectáculo. El chef catalán fue una de las estrellas de la fiesta que presidió el presidente ejecutivo de DAMM, Demetrio Carceller, acompañado por el president de la Generalitat. Por cierto, excelente discurso de Salvador Illa, sin papel alguno y demostrando que conocía a la perfección la larga historia de la empresa.
Actuaciones, discursos y espectáculo en el Liceu, y cena de pie en el mercado de la Boquería. Sin duda, un doblete ganador. Estuvo sublime Rigoberta Bandini cantando la canción Barcelona i jo, de Serrat, mientras presentaban el acto, con clase y humor, Silvia Abril y el dos veces ganador de los Goya, David Verdaguer.
Fuera del escenario, las estrellas fueron los chefs. Desde el citado Ferran Adrià a su hermano Albert, pasando por Joan Roca, Carles Gaig, Nandu Jubany, Romain Fornell, Oriol Castro, Eduard Xatruch, Mateu Casañas, Carme Ruscalleda, Fina Puigdevall, Martina Puigvert o Rafa Zafra. Fue divertido escuchar la conversación futbolera entre Rafa Zafra y Ferran Adrià. Ambos estaban contentos. Uno por su Betis y otro por su Barça, y los dos por el mal momento de sus rivales directos… Vimos también a los cocteleros Javier de las Muelas y a Manel Vehí, de Cadaqués.
Las autoridades ocupaban el palco principal, donde, acompañando a los presidentes Salvador Illa y Demetrio Carceller, estaban el presidente del Liceu, Salvador Alemany; el president del Parlament, Josep Rull; el conseller de Empresa, Miquel Sàmper; la amable, cercana y siempre alegre consellera de Economía, Alicia Romero; el director general de DAMM, Jorge Vilavecchia; la teniente de alcalde Maria Eugènia Gay, que vestía del mismo rojo corporativo que DAMM; o el concejal de Deportes del Ayuntamiento, David Escudé. Cerca de ellos, algunos pesos pesados del mundo editorial como el CEO de Prensa Ibérica, Aitor Moll, junto a Carlos Godó y Ferran Rodés. Tampoco se lo perdieron el director de este periódico, Albert Sáez; la directora adjunta, Gemma Martínez; la directora del diari Ara, Esther Vera; el director de TV3, Sigfrid Gras; el estimado Jordi Basté o mi homólogo, Santi Nolla.
Del Liceu, los más de 1.500 invitados, la mayoría del sector de la restauración, se trasladaron por las Ramblas al mercado de la Boquería, en una organización perfecta en la que tuvo mucho que ver Lidia Codinachs y su empresa de eventos. A su vez, el grupo GSR, fundado por Roser Torras, convirtió el mercado en un espectacular restaurante donde se podía degustar todo tipo de productos. Y, entre cerveza y cerveza, se creó un ambiente único donde uno podía observar al director de 2Cat, Oriol Nolis, conversando con el CEO y fundador de Must Media Group, Guillem Carol, y el director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot; o cruzarse con el director de Comunicación del FC Barcelona, Gabriel Martínez, que recibió numerosas felicitaciones por su trabajo en el Barça. Estaban también otras personalidades de la ciudad como el presidente de la Academia de Gastronomía, Joan Font; el director de Marketing Global de DAMM, Jaume Alemany; el Managing Director de Seguros de Accenture, Alex Borrell; o el presidente de la promotora musical The Project, Tito Ramoneda.
En fin, una celebración única, con mucha estrella y numerosas muestras de que DAMM es una empresa estimada por todos.
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