Vito Quiles, impertinente insolencia

Víctor de Aldama declara y el PSOE se revuelve. No contra el comisionista despechado, a quien ya tomó la medida cuando le acusó de financiación ilegal, sino contra el juez y el fiscal del Supremo porque, en la vista por el caso Koldo, le han permitido poner verde a Pedro Sánchez cuando el presidente ni está en la vista ni se le espera.

La expansiva declaración del polivalente empresario, que tiene otra causa abierta en el caso Hidrocarburos por presunta elusión del IVA de 180 millones, ha provocado que Núñez Feijóo haya lanzado un silogismo falaz pero políticamente efectivo, para su parroquia: “si Sánchez no se ha querellado ya, no era una inventada”. En política, los juicios siempre son paralelos.

La frase le ha servido al líder popular para distraer la atención de lo que sucedía simultáneamente cerca de allí.

En otra sesión de la Operación Kitchen, esta en la Audiencia Nacional, que juzga la sustracción de documentos a Luis Bárcenas cuando ya no era tesorero del PP pero que podían comprometer a sus cargos por sobresueldos opacos, Manuel Morocho, investigador de la Udef, recordaba su aviso al juez instructor en 2015 de la existencia de una investigación policial paralela. Justo cuando la cúpula del propio Ministerio del Interior tenía activada supuestamente la Operación Catalunya, a la que también se citaba en otra sala de la misma sede judicial.

Era en la que los hermanos Pujol Ferrusola negaban conformar una organización criminal y defendían el legado del abuelo Florenci, exculpando a su padre a pesar de haber sido exonerado por razones cognitivas. En su declaración, Oriol, el hijo convergente en quien sus afines veían al heredero político, evocó las cuentas falsas expuestas en un documento apócrifo con el que se imputó a su esposa y que se sospechó que había elaborado el ubicuo operativo parapolicial.

Si todo esto sucediera en los Estados Unidos y no afectara a Donald Trump, Hollywood ya estaría haciendo una serie vibrante y ágil donde los distintos protagonistas de cada caso se cruzarían por los pasillos, mezclarían sus causas como hace el excomisario Villarejo, perejil de todas las salsas, ocultarían relaciones personales y mantendrían otras de sexuales que lo contaminarían todo porque nexos, material y lío no faltan. Tampoco la supuesta influencia de Begoña Gómez sobre el Gobierno de su marido a la hora de acudir al rescate de Air Europa, cuando Víctor de Aldama ejercía de intermediario comercial en la operación. Esposa del presidente que ha presentado una denuncia por presunta agresión contra Vito Zoppellari Quiles (Elche, Alicante, 8 de septiembre de 2000).

El activista, que ha replicado erigiéndose en la víctima que también ve Miguel Tellado, suma otra causa judicial a su corta pero intensa carrera de alborotador profesional, ensayada en su etapa escolar y ampliada en las universidades, en las que se presentaba sin permiso para ser coreado por estudiantes que forman parte de su millón y medio de seguidores en redes. Atractivo y descarado para los suyos, odioso y agresivo para sus contrarios, Quiles está pendiente de que el Congreso le retire su acreditación por no cumplir los requisitos básicos del periodismo que él considera obsoletos y limitadores de la libertad de expresión. Por su ascendencia italiana, probablemente sepa que eso mismo lo decía Mussolini hace un siglo.