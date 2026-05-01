Rumanía, nueva crisis política

El descontento social y las tensiones políticas por el draconiano plan de ajuste presupuestario impulsado por el primer ministro conservador, Ilie Bolojan, han desencadenado una grave crisis en la coalición gubernamental proeuropeísta de Rumanía, un país estratégico en el flanco oriental de la Unión Europea (UE) y la OTAN. El Partido Socialdemócrata (PSD), el principal partido de Rumanía y el miembro más importante de la coalición gubernamental, abandonó el 23 de abril el Gobierno cuadripartito por el coste social de los ajustes, la actitud inflexible del primer ministro y sus nuevas medidas de austeridad.

El plan de Bolojan, del Partido Nacional Liberal (PNL) y filial del Partido Popular Europeo, de suprimir el 20% de los empleos públicos y privatizar las principales empresas estatales ha sido el detonante de una crisis larvada desde hace meses. Ante la intención de Bolojan de seguir gobernando en minoría, los socialdemócratas han presentado una moción de censura con el apoyo de la ultraderechista Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), el segundo mayor partido del Parlamento.

Los ajustes adoptados desde julio de 2025 para reducir el déficit público (9,3% del PIB en 2024), bajo la presión del bloqueo de fondos por la Comisión Europea, han tenido un coste muy alto para los trabajadores y la clase media, ya que subieron el IVA , las cotizaciones sociales y los impuestos sobre los carburantes y el alcohol, recortaron las pensiones netas y los gastos sanitarios y congelaron los salarios del sector público. Las medidas frenaron el crecimiento económico y dispararon los precios. El impacto de la guerra en Oriente Medio ha agravado la situación, limitando el crecimiento al 0,7% en 2026, según el Fondo Monetario Internacional, y subiendo la inflación al 9,9% en marzo , según el índice de precios nacional.

Más desigualdad

El plan de ajuste ha soslayado los graves problemas de corrupción, injusticia tributaria y fraude fiscal, que solo en el IVA se cifra en 10.000 millones de euros anuales , según el economista Andrei Caramitru. Por el contrario, el ajuste acentuó la desigualdad en el segundo país más pobre de la UE . El 10% más rico acapara el 41,1% de la renta nacional , mientras que la mitad de los rumanos solo recibe el 15,3%, según el World Inequality Databse. El 10% más rico también acumula el 58,6% de toda la riqueza del país.

La moción de censura se votará el 5 de mayo en una sesión conjunta de la Cámara de Diputados y del Senado y podría triunfar. Pero la caída del primer ministro no conducirá a elecciones anticipadas, debido al temor de los socialdemócratas y los partidos conservadores a una victoria de la ultra AUR, a la que el último sondeo de Inscop da el 37% de los votos . Las otras fuerzas ultras, Partido de los Jóvenes (POT) y SOS Rumania, podrían sumar un 7% adicional.

La credibilidad del sistema político y de los partidos tradicionales está bajo mínimos a causa de las convulsas elecciones presidenciales de noviembre de 2024 y la polémica anulación de los resultados de la primera vuelta por el Tribunal Constitucional tras la arrolladora derrota de los candidatos de los dos partidos gobernantes tradicionales (PSD y PNL) y la inesperada victoria del hasta entonces poco conocido Calin Georgescu, que se atribuyó a un apoyo exterior ruso a través de las redes sociales.

Inestabilidad política

Alrededor del 70% de los votantes estima que el sistema político es muy defectuoso , según destaca un informe del Centre for Eastern Studies de Varsovia. Los sondeos también indican que el 70%-80% de rumanos cree que el país va en la mala dirección .

Las elecciones presidenciales repetidas en mayo de 2025 volvieron a demostrar el rechazo masivo de los rumanos a los candidatos socialdemócrata y conservador, que quedaron excluidos de la segunda vuelta. Venció el independiente Nicosur Dan , alcalde de Bucarest, con el 53,6% de los votos, frente al líder ultra de AUR, George Simion, con el 46,4%. La desautorización de los votantes a la coalición gubernamental socialdemócrata-conservadora, condujo a la dimisión del líder del PSD y primer ministro, Marcel Ciolacu . El nuevo Gobierno de coalición de Bolojan se constituyó el 23 de junio y ha durado 10 meses.

La moción de censura abre un periodo de inestabilidad política. Si Bolojan cae, habrá que negociar un nuevo Gobierno con otro primer ministro, pero con los mismos partidos y la exigencia europea de ajustes. Si fracasa la moción de censura, Bolojan seguirá con su Gobierno de débil minoría parlamentaria.