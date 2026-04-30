Confiar en Rodalies

Este lunes se recupera la circulación en dos de las líneas afectadas por los múltiples cortes derivados de las mejoras en marcha de la red. Con el restablecimiento del servicio entre Ripoll y Ribas de Fresser, Reus y Móra la Nova y entre Sant Vicenç de Calders y Manresa, Rodalies entra en una fase de cierta normalidad a la que se suma la resolución de los problemas en 65 de los 90 puntos maltrechos de la red. Es evidente que a los actuales responsables de la gestión del sistema desde la conselleria de Territori, Renfe y Adif han vivido las consecuencias de años de desatención de las inversiones tanto en la red ferroviaria como en el material móvil. Y, tras los primeros días inmediatamente posteriores al accidente de Gelida, han pasado de intentar poner parches y negar las evidencias a tratar de acelerar las soluciones estructurales asumiendo los riesgos de la transparencia para con los usuarios de manera que pudieran organizarse y ofreciéndoles sistemas alternativos de transporte eficientes. En estos casi tres meses se han invertido 186 millones en mejoras de la red y en dar alternativas, muchos más que en los últimos años sumados. Gracias a ello, según la conselleria, se ha recuperado el 96% del servicio que estaba en marcha en aquel momento, una parte de los cortes ha sido y es por obras de mejora programadas, y se ha recuperado el 90% de la demanda que ya por entonces había disminuido. Renfe y Adif, bajo el impulso del secretario de Estado José Antonio Santano, han tenido una actitud muy distinta a la que habían tenido en crisis anteriores, conscientes gracias a la perseverancia de la consellera Sílvia Paneque, de la profundidad del malestar de los usuarios y de las consecuencias económicas y sociales del caos que reinaba en el servicio.

La semana que viene es decisiva para que se recupere la confianza en este servicio esencial. La confianza es la clave. Se ha demostrado que esta es imposible sin transparencia. Es una condición necesaria pero no suficiente. Las inversiones en marcha, ordinarias y extraordinarias, son elevadas, ahora falta comprobar que son igualmente eficaces. La ciudadanía es mucho más cabal que algunos descerebrados que nos llegan a través del algoritmo. Algunas plataformas de usuarios han estado cooperando activamente con las administraciones para aportar soluciones y mejoras, tanto en la red como en los sistemas alternativos. Hace unas semanas, consultados por EL PERIÓDICO, algunos usuarios manifestaban que preferían pagar si el servicio funcionaba. Como muestra de la seguridad de los responsables en esa recuperación, Rodalies volverá a ser de pago a partir del día 8. A los usuarios les corresponde ahora volver a confiar, solo así podrán a futuro seguir siendo exigentes con el servicio de Rodalies. Renfe, especialmente, y Adif han cambiado el chip y han dado respuesta al malestar catalán. Su apuesta merece ahora un periodo de gracia que justifique las inversiones realizadas y mantenga la presión para que no disminuyan en el futuro. El contexto de subida de los precios de la gasolina y de la inflación, hace del tren un sistema imprescindible para garantizar la movilidad en las grandes áreas urbanas como Barcelona y Tarragona. La confianza ha sido, y es, la clave para salir de este socavón.