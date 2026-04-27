El caso Pujol, basado en la tenencia en el extranjero de más de tres millones de euros, se destapó en 2012, cuando Victoria Alvárez, la novia de Jordi Pujol Ferrusola, declaró que el primogénito traía mucho dinero de Andorra. Y fue un gran escándalo cuando el expresident y líder histórico de CDC confesó que su familia había tenido ocultos fondos en el extranjero que dejó su padre, Florenci Pujol, para protegerles si en España volvía a la dictadura.

Pujol se había erigido en el sumo sacerdote de Catalunya tras haber sufrido el caso Banca Catalana. La confesión generó una gran conmoción, CDC corrió a distanciarse, e incluso pidió retirarle el despacho que tenía como expresidente de la Generalitat. Ahora, doce años después, llega el juicio. La Justicia española es garantista y lenta y los buenos abogados saben -cuando quieren- retrasar procedimientos.

Ha corrido mucha agua. Públicamente, Salvador Illa ha rehabilitado a Pujol al invitarle, lo que no hicieron sus predecesores independentistas, a actos en la Generalitat. Tiene ya 95 años y no está en la plenitud de sus facultades. Por eso, cuando en noviembre se inició el juicio y ante su disposición a declarar (tiene orgullo), el tribunal dijo que eso se decidiría en la etapa final. Así ha sido y Pujol queda fuera y no será ni juzgado ni condenado.

Lo ha dicho Illa: cuestión de “seny”. Pero ha habido polémica por obligarle a trasladarse a Madrid para la prueba pericial. Es discutible, pero el tribunal tampoco quería ser acusado de favorecer a un expolítico que hace pocos días se movilizó para votar a Laporta. No, no es lo mismo, pero la queja de Junts suena falsa. Ellos le excluyeron de la respetabilidad e incluso cambiaron el nombre de CDC para no quedar “contaminados”.

Veremos qué pasa con los otros acusados, en especial con Jordi Pujol Ferrusola, que ya ha admitido que era un precursor del tráfico de influencias y para quién la fiscalía pide 29 años. Hubo una época en la que la política, los negocios y las comisiones iban demasiado juntos.

A Pujol lo juzgará la historia. En mi opinión -le conocí en plena dictadura, cuando ya había sufrido por su militancia- Pujol fue, se esté o no de acuerdo con sus ideas, un buen president. Dio a Catalunya estabilidad política mientras el país recuperaba la autoestima y además ayudó a gobernar España. Con Suárez, con Felipe y con Aznar. Su catalanismo y nacionalismo fue compatible con la estabilidad española.

Pero la sombra de corrupción y de bastante sectarismo caudillista sigue ahí. E hizo todo lo que pudo -me consta- para que nadie indagara sobre sus hijos sin correr riesgos.

¿Fue demasiado lejos en su nacionalismo? Lo que creo que pasó es que su notable ambigüedad, conveniente para superar el 40% de los votos, exigía unos equilibrios muy complejos que sólo él -con su capacidad de maniobra y su saber histórico- supo manejar.

Luego, muchos políticos de CDC -¿un movimiento caudillista más que un partido?- descarrilaron. Ni Pujol era perfecto, ni ellos eran Pujol.