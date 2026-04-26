¿Por qué Trump no cumple sus amenazas contra España?

Pedro Sánchez saluda a Donald Trump en la cumbre sobre el futuro de Gaza en Sharm el Sheij el pasado 13 de octubre. / EVAN VUCCI / POOL / AFP

El Gobierno de España lleva más de un año antagonizando con Trump, pero las amenazas de este contra nuestro país no terminan de cumplirse.

La relación entre Sánchez y el republicano empezó con buen pie. El presidente socialista le felicitó por su victoria, algo que no había hecho con otros líderes opuestos ideológicamente como el argentino Javier Milei. Parecía que Moncloa iba a optar por mantener un perfil bajo ante la nueva Administración. No fue así.

Primero fueron declaraciones críticas con las políticas de Trump y choques frontales con sus “tecno-oligarcas”, especialmente contra Elon Musk, el dueño de X y Tesla. Luego, en la cumbre de la OTAN de junio del año pasado en La Haya, llegó el enfrentamiento más sustancial: España se negaba a aceptar la imposición de alcanzar un 5% del PIB en gasto de defensa y seguridad de aquí a 2035. Fue el único de los aliados que lo dijo públicamente e, incluso, negoció un comunicado conjunto con la OTAN al respecto.

Aquel día, Trump se lo afeó durante la rueda de prensa. Tras deshacerse en elogios sobre España y los españoles, cargó contra esa decisión. Pero poco más. En sucesivas declaraciones, muchas a cuenta de preguntas de la prensa española destacada en Washington, empezó a elevar el tono y las amenazas, que alcanzaron su cénit durante la visita del canciller alemán Friedrich Merz a la Casa Blanca. Estados Unidos iba a cortar todos los lazos económicos con España. Iba a imponer sanciones. Insinuaba que podía usar las bases de Rota y Morón a su antojo.

Pero el castigo no termina de llegar. Nada ha cambiado. Hay hasta un flamante nuevo embajador, Benjamín León Jr., que se ha reunido con los ministros de Exteriores y Defensa y ha recibido un trato preferencial para acreditarse ante el rey. No hay desinversiones, no hay castigo diplomático. Nada de nada.

Este viernes, Reuters se hacía eco de un correo interno del Pentágono en el que se considera como opción suspender o expulsar a España de la OTAN. La agencia de noticias dice en su exclusiva, basada en una fuente anónima de la defensa de Estados Unidos, que no ha podido comprobar si existe un mecanismo en la Alianza para realizar esa expulsión. Lo tenía fácil. EL PERÍODICO se puso en contacto con la OTAN y la respuesta fue rápida y contundente: “El Tratado Fundacional de la OTAN no prevé ninguna provisión para la suspensión de la membresía de la OTAN”, decían fuentes oficiales, que remitían al Tratado de Washington.

No hay que ser complacientes, en todo caso. Si Estados Unidos quiere, puede hacer daño a España. En la OTAN, presionando política y diplomáticamente en nuestra contra, dejando a nuestro país al margen de maniobras conjuntas, del flujo de información o de grupos de voluntarios. Pero España podría responder. Hay más de 3.000 militares españoles desplegados en misiones de la Alianza, y las bases de Rota y Morón son clave para la presencia militar estadounidense en el Mediterráneo.

El problema es que nadie quiere a Trump, y ni Macron, ni Starmer ni Merz parecen proclives a ayudarle en ningún castigo a nuestro país. Merz, quizá, un poco más.