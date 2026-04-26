Los jóvenes y la vivienda

Los jóvenes en España tienen cada vez más dificultades para acceder a la vivienda como consecuencia de la combinación de escasez de oferta, precios elevados y fuertes barreras de entrada. La exigencia de aportar en torno a un 20% del precio, junto con impuestos y gastos que pueden elevar el desembolso inicial por encima del 30% —lo que supone más de 65.000 euros en una vivienda media—, convierte el ahorro previo en un obstáculo difícilmente asumible para la mayoría. A ello se suma la precariedad salarial, que limita el acceso al crédito incluso para quienes reúnen la entrada y acaba haciendo del apoyo familiar la principal vía de acceso, con el consiguiente refuerzo de las desigualdades de origen. Y todo ello tiene efectos que trascienden el ámbito residencial, ya que el retraso en la emancipación condiciona proyectos de vida, limita la movilidad laboral y acentúa los desequilibrios territoriales, al desplazar a parte de la población joven fuera de las áreas más dinámicas.

Para tratar de paliar la situación, junto a medidas de carácter general, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que acaba de presentar el Gobierno y que moviliza 7.000 millones de euros con el objetivo de ampliar la oferta y facilitar el acceso, incorpora un bloque específico dirigido a jóvenes con el que se pretende, precisamente, incidir en la reducción de las barreras de entrada. En este sentido se refuerzan las ayudas al alquiler para aliviar el esfuerzo financiero en la fase de emancipación y mejorar la estabilidad residencial, especialmente en mercados tensionados. A su vez, se introducen incentivos a la compra en municipios en riesgo de despoblación, con ayudas de hasta 10.800 euros, orientadas tanto a facilitar el acceso como a redistribuir la demanda territorial. Además, se impulsa el alquiler con opción a compra como fórmula para reducir el peso del ahorro inicial y facilitar una transición gradual hacia la propiedad. A lo que se añaden ayudas más amplias a la emancipación que, en determinados casos, pueden alcanzar hasta 30.000 euros, condicionadas a niveles de renta y situación de vulnerabilidad, y destinadas tanto al acceso al alquiler como a la compra.

En su conjunto, el plan representa un avance, pero es claramente insuficiente. Por un lado, porque su dotación sigue siendo limitada en relación con la magnitud del problema y con los estándares europeos y, por otro, porque su eficacia depende en gran medida de la capacidad de gestión de las comunidades autónomas y de una coordinación efectiva entre administraciones. Algo que resulta incierto, en la medida en que el plan no nace de un pacto de Estado en materia de vivienda —ampliamente demandado, como muestra el estudio del Observatorio Social de la Vivienda en España—, circunstancia que compromete la estabilidad, la coherencia y la implementación de las políticas a medio plazo.

Garantizar el acceso a la vivienda, en especial a los jóvenes, exige una estrategia compartida y sostenida de mayor alcance, que actúe de forma simultánea sobre la oferta, las condiciones de financiación y los ingresos. Porque sin un enfoque integral y, sobre todo, sin los consensos necesarios, existe el riesgo de que el problema se enquiste y acabe consolidándose en términos generacionales.