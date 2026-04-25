El Tricicle vuelve a actuar por una noche y una buena causa

Hace diez años, Marina Portabella decidió irse a Nepal y de ese viaje nació Dream Nepal, una ONG que rescata a niños que viven en prisión junto a sus madres para ofrecerles hogar, educación, atención sanitaria y, sobre todo, una oportunidad real. No fue un camino fácil, pero la determinación de Marina convirtió la idea en un proyecto admirable.

Ese espíritu se celebró este lunes en el teatro Victoria con la IV Noche del Humor, una cita que tuvo algo de milagro escénico con la reaparición de Tricicle. Joan Gràcia, Paco Mir y Carles Sans volvieron a actuar juntos por una causa solidaria, arrancando carcajadas y nostalgia.

La noche tuvo más sorpresas. José Corbacho imitó a Bad Bunny, jugando al despiste hasta quitarse la peluca, mientras Carles Sans avanzaba gags de su espectáculo Por fin me voy, aunque nadie quiere que cumpla su promesa. Sorprendió el trío femenino TRESTIAS, en plena efervescencia en el Apolo, mientras el actor y cantante Julián Fontalvo consiguió uno de esos momentos en los que todo el teatro se puso en pie sin pensarlo. Como maestro de ceremonias, el Mag Lari volvió a hacer de las suyas, provocando risas y lanzando pullas, siempre con su habitual habilidad para salir airoso y con vida.

En el patio de butacas, una mezcla institucional y social: desde el alcalde Jaume Collboni, la teniente de alcalde Maria Eugènia Gay, el presidente de Fira Pau Relat o Xavier Trias, hasta el empresario Silvio Elías y Joan Manuel Serrat, que disfrutó visiblemente de la velada.

Tampoco faltaron algunos de fieles colaboradores de Dream Nepal, como Maria Antonia Rodríguez, Oriol Tomàs, Marta Pineda, Eva Calatayud o Eduard Romeu. Pero, más allá de la gala, el verdadero éxito sigue estando en el día a día del proyecto y en el trabajo de su equipo, incluidas las tres colaboradoras nepalíes que viajaron por primera vez fuera de su país para asistir a la fiesta. Pues eso, que colaboren con Dream Nepal. La causa lo merece.

Bailando en el Eixample

A la salida del Tívoli, me despido de Ana Fernández, esposa de Joan Gràcia, y sus hijas Julieta y Carlota. Y Ana, que es una mujer activa, creativa y guapa, me invita a la inauguración de Fred Astaire Dance Studios, una escuela de baile fundada por el propio actor, cantante y bailarín Fred Astaire en 1947. Pues sí, por primera vez abren en España, concretamente en la calle París, 143 de nuestra ciudad, con un espacio amplio y elegante que rápidamente se llenó.

Maika Jauregui junto a Ana Fernández y Reyes Torres en la puerta de la Fred Astaire Dance Studios / Cedida

Entre los asistentes, caras bien conocidas como Luis Sans, de la boutique Santa Eulalia; el campeón mundial de ralis Luis Moya; el joyero Lluís Vendrell; el empresario Ramón Bordas y casi toda la familia Homedes al completo. Además de Pilar Libano, Magda Amorós, Feyes Torres, Ana Turull o Maria Martín. En fin, un éxito de convocatoria de Mónica Homedes y de organización de La Troop de Ana.

La Masía de Nude Project

La agenda social no da tregua estos días. Este jueves fue el turno de Nude Project, que inauguró en la calle Boters del barrio Gótico su primera flagship store. La marca de prêt-à-porter, creada hace apenas siete años por Bruno Casanovas y Alex Benlloch, ya se ha expandido a más de cien países con una propuesta que mezcla moda y estilo de vida.

Los fundadores de Nude Project, Alex Benlloch y Bruno Casanovas, en la inauguración de la nueva tienda en Barcelona / Cedida

El espectacular espacio, concebido como tienda, pero también como una galería viva, es de visita obligada. El concepto gira en torno a “La Masía”, un guiño personal a los orígenes de Casanovas y su casa familiar del Empordà transformada en lugar de encuentro artístico. Pues sí, en Barcelona pasan muchas cosas.