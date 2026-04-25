El fútbol es esperanza

Paso de gigante en el mundo del fútbol. Derribando muros y abriendo puertas y ventanas: ¡huele a esperanza!

Se acaba de romper un techo de cristal en los banquillos, visibilizando el talento femenino con un nuevo liderazgo y modelo de referencia. ¡Bienvenida la figura de la entrenadora de la Bundesliga! Este hecho ha puesto sobre la mesa y evidenciado una realidad a menudo escondida, que cuesta demostrar con hechos: todavía, a día de hoy, una parte de la sociedad tiene miedo de perder su lugar en los roles de poder y mando, reclamando la exigencia doble que se pregunta a las mujeres. El hito de Marie-Louise Eta, primera mujer en dirigir un equipo masculino, cambia la historia por fin. ¡Felicitémonos!

Siempre me he mostrado crítica con la falta de presencia y reconocimiento de las mujeres en el entorno del fútbol profesional, porque la realidad al deporte rey es la siguiente:

• Techo de cristal en los banquillos: pese al crecimiento del fútbol femenino, los cargos de dirección técnica continúan siendo ocupados mayoritariamente por hombres, especialmente en las ligas de élite.

• Invisibilidad del talento: existe un sesgo de género que impide que mujeres formadas y capacitadas lleguen a dirigir equipos de primera división, tanto masculinos como femeninos, a causa de la a menudo estructura patriarcal en los clubes y federaciones.

• Liderazgo y modelos de referencia: es vital que haya entrenadoras en ligas como la alemana, para servir de referentes a las nuevas generaciones, rompiendo el estereotipo de que el conocimiento táctico es exclusivo de los hombres.

• Exigencia doble: a las mujeres se nos pide una formación superior y resultados inmediatos para validar nuestra posición, así como demostrar constantemente nuestra valía, unas presiones que no siempre se aplican del mismo modo a nuestros homólogos masculinos, afortunadamente para ellos, pero que no nos pone en igualdad de condiciones y donde la equidad brilla por ausencia.

En Bruselas inauguramos oficialmente el Mes Europeo de la Diversidad, organizado por la Comisión Europea. En mi caso, hago de puente con las empresas de nuestro país para aplicarlo aquí: la visión de género, diversidad cultural y racial, por razón de edad, por discapacidad, física, mental, hablamos de tecnoestrés, de salud, de economía y de leyes. Al fin y al cabo, hablamos de talento, de no dejar a nadie atrás y celebramos lo que estamos viviendo gracias a la figura de Marie-Louise Eta.

Pensamos cómo impactar en positivo en la sociedad, en nuestros negocios y en la satisfacción de los diferentes grupos, incluyendo a todos. Porque se acaba convirtiendo en oportunidad, en eficiencia, en salud y en trabajo. Cuando apostamos por el talento y por los humanos de manera ética todo son ventajas. Esto pasa por la igualdad de género, el antirracismo, LGTBIQ+ y abrazar las diversidades funcionales y neurodivergentes.

Ahora, más que nunca, es la hora de la sociedad civil y las empresas por la inclusión y el compromiso con la diversidad, porque las personas son el activo más importante que tenemos, reforzando la innovación, la creatividad y una mejor economía para nuestras empresas, así como autonomía y libertad de las personas. En Bruselas queda claro que, a nivel laboral, nos queda un largo camino por recorrer: nuestros negocios no son accesibles, suficientemente transparentes ni inclusivos. La gestión de la inclusión y la diversidad tiene que hacerse con un agente superior de igualdad y diversidad externo titulado. Por objetividad. Como ya marcó la Unión Europea a finales de 2024. En Catalunya y España todavía no lo hacemos suficientemente bien. Cuando este hecho nos convertiría en empresas más competitivas y motores de cambio, donde cada persona llega allí donde realmente quiere desde las capacidades y habilidades. ¡Trabajemos por un mercado laboral inclusivo para todas y todos!

El hito histórico que estamos viviendo en el mundo del fútbol sienta precedentes y rompe barreras, aportando luz y esperanza. Esto es bienestar, alegría y felicidad: la confirmación que un mundo mejor sí es posible. Donde hombres y mujeres avanzamos juntos, cogidos de las manos. ¡Adelante, seguimos!