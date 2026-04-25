Almeida sentencia los 'barrios de Ciudadanos'

Una de las grandes avenidas características de los PAU de Madrid, en este caso en El Cañaveral. / Alba Vigaray

En La España de las piscinas (2021), Jorge Dioni se adentraba en el modelo urbanístico que se expandió en España durante el boom inmobiliario, con especial atención a desarrollos urbanísticos como los PAU de Madrid: edificios homogéneos, generalmente blancos, levantados en torno a urbanizaciones cerradas con piscina y grandes avenidas donde el coche es el rey, con el transporte público relegado.

Fueron conocidos como los barrios de Ciudadanos, porque en ellos se instalaron parejas jóvenes con hijos y profesiones liberales que votaban masivamente al partido de Albert Rivera; una suerte de suburbios norteamericanos levantados en plena meseta en los que el derroche de suelo es evidente: basta con mirar por la ventanilla del AVE al llegar a Atocha.

El ejemplo paradigmático es Valdebebas, pero en Madrid hay ahora mismo una docena de grandes desarrollos urbanísticos similares en marcha: Valdecarros, Los Berrocales, Los Ahijones, El Cañaveral… Más de 150.000 viviendas previstas que, sin embargo, resultan insuficientes para una ciudad que ganó casi 70.000 habitantes solo el año pasado.

En el más estricto sigilo, el Ayuntamiento de Madrid prepara un plan para transformar este modelo urbanístico y duplicar o incluso triplicar el número de viviendas previstas. A diferencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que ha puesto sobre la mesa el debate sobre la densificación de los barrios, no es fácil encontrar declaraciones del alcalde José Luis Martínez-Almeida defendiendo este cambio de modelo como respuesta al crecimiento demográfico, la falta de oferta o el precio desbocado de la vivienda.

Son debates que raramente se plantean a los madrileños, aunque en este caso encontrarían apoyo en la oposición. El concejal del PSOE Antonio Giraldo, geógrafo y urbanista, lo ve “fenomenal” si se dimensionan los servicios y se apuesta por el transporte público. Al final, cuando se deja a un lado la ideología, las soluciones a un problema común no son tan diferentes.