Secuelas políticas del choque energético

El choque de precios por la guerra en Oriente Medio está creando tensiones dentro de los estados de la Unión Europea (UE) y acentuará el descontento ciudadano ya preexistente. El prolongado impacto económico del conflicto a causa de los graves daños en las infraestructuras de los países del Golfo puede tener consecuencias políticas de largo alcance en la UE a través de las elecciones previstas en lo que queda de 2026 (Chipre, Suecia, Letonia y estados alemanes de Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Pomerania) y en 2027 (España, Francia, Italia, Grecia, Polonia, Finlandia, Estonia, Eslovaquia y Malta). De momento, la crisis energética ya ha generado un sobrecoste de 24.000 millones de euros a los hogares y las empresas de la UE, calcula el Ejecutivo comunitario.

Las ideas genéricas presentadas por la Comisión Europea el 22 de abril para afrontar la nueva crisis y los parcos resultados de la cumbre europea informal en Chipre del 23 y 24 de abril aportan pocas soluciones a corto plazo. El plan de la Comisión Europea "no es suficiente" y llega muy tarde, criticó en la cumbre la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. "Nunca llega a ser muy concreto" , lamentó el primer ministro belga, Bart De Wever. Los Veintisiete encargaron a los ministros de Economía y Finanzas que elaboren "propuestas muy específicas" para afrontar la crisis de precios de cara al Consejo Europeo de junio, explicó la presidencia semestral chipriota de la UE.

Más de 50 días después del disparo de los precios energéticos, la Comisión Europea aún tiene que presentar su medida más concreta : el marco temporal de ayudas estatales para flexibilizar la normativa y facilitar medidas de emergencia en apoyo de los hogares y sectores más expuestos. Sin embargo, el ajuste presupuestario exigido por la Comisión Europea para reducir el déficit y la deuda pública deja un margen limitado a la mayoría de los gobiernos.

Plan para rebajar la tributación de la electricidad

La Comisión Europea anunció que trabaja en una reforma para rebajar la tributación de la electricidad y abaratar su precio. Como la electrificación es el pilar principal del pacto verde de la UE aprobado en 2020, sorprende que esa reforma para recortar la excesiva tributación de la electricidad no haya sido presentada y aprobada hace varios años, dado que el precio de la luz es el doble de caro en la UE que en Estados Unidos y China y daña la competitividad europea. Asimismo, el plan de acción para la electrificación de la UE no se presentará hasta el verano .

El disparo del coste energético ha obligado a Alemania a recortar a la mitad su previsión de crecimiento para este año, que se limitará al 0,5%, y la compañía aérea Lufthansa ha cancelado 20.000 vuelos hasta octubre. Francia e Italia también han rebajado su previsión de crecimiento al 0,9% y al 0,6% , respectivamente. Francia ha anunciado además un ajuste presupuestario adicional de 6.000 millones , con su consiguiente impacto socioeconómico negativo. Aunque España crecerá el 2,1% en 2026, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento de la zona euro se limitará al 1,1% .

La rebaja durante dos meses de los impuestos de los carburantes aprobada en Alemania para amortiguar la crisis generó otro choque en la coalición gubernamental , ya que la ministra de Economía, la democristiana Katherina Reiche, atacó públicamente al ministro de Finanzas, el socialdemócrata Lars Klingbeil, por haber propuesto esa medida, en su opinión costosa y poco eficaz.

Alimentos, energía y vivienda

En Irlanda, los agricultores y transportistas tuvieron que bloquear durante varios días en abril las principales carreteras y la única refinería del país para forzar al Gobierno conservador a aprobar de emergencia el domingo 12 de abril un recorte de 10 céntimos por litro en los impuestos de los carburantes, aplazar una nueva tasa adicional en los carburantes y triplicar las ayudas. El apoyo del 56% de los votantes a la protesta mostró la desconexión de los partidos gobernantes, Fianna Fail y Fine Gael, de la realidad social, que ya dejó patente la aplastante derrota de los candidatos gubernamentales en las elecciones presidenciales de octubre de 2025.