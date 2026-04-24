Siempre quedará el eclipse solar

“Cautela". Fue la respuesta, inmediata y sin pestañear, de Joan Trian Riu, consejero directivo del primer grupo hotelero español: Riu Hotels & Resorts, en las recientes jornadas sectoriales organizadas por Prensa Ibérica al preguntarle cómo se presenta el resto del año. Acababa de conocerse que la aerolínea alemana Lufthansa cancelaba 20.000 vuelos hasta octubre como medida preventiva para ahorrar combustible debido a los efectos de la guerra. La decisión afecta a las rutas de corto radio. Otras compañías, como la holandesa KLM, están reduciendo frecuencias. Todas empiezan a subir los precios o han anunciado, caso de Ryanair, que pueden hacerlo en las próximas semanas. En el mismo vuelo, comprar un billete de ida y vuelta Barcelona/Berlín en Vueling a finales de mayo cuesta hoy el 33% más que hace tres meses.

Menos vuelos y más caros significa una menor oferta que generará una caída de la demanda. Tampoco está nada claro que los vuelos que se compran hoy mantengan los horarios prometidos. Este escenario tendrá una consecuencia inmediata en el tráfico internacional de pasajeros. Quienes se felicitaban, pensando que el viajero que ya no irá a pasar sus vacaciones de verano a Oriente Medio o a otros destinos asiáticos, vendría a España o iría a los hoteles de las cadenas españoas al otro lado del Atlántico, ya dudan de poder repetir los números récord del año pasado. Los clientes del Norte de Europa son los más propicios a estrecharse el cinturón cuando empiezan a vislumbrar nubarrones. Mientras tanto, en los hoteles de Dubái, Abu Dabi y Doha, la capacidad hotelera está al 5%. Pueden aguantar así, sin bajar precios, hasta seis meses. Despedir empleados en esos países es tan fácil como soplar.

Después de haber sobrevivido durante la pandemia, el sector turístico español no quiere ni oír ni pensar en un derrumbe del mercado. Se están empezando a diseñar planes de contingencia prudentes a la espera de que, a finales de mayo, esté consolidada la paz en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz haya vuelto a la normalidad. En marzo de 2020 empezaban ya a realizarse cábalas para saber cuánto tiempo tardarían los laboratorios en encontrar una vacuna contra el covid; en abril de 2026, la única vacuna que sirve es esperar que Donald Trump y compañía dejen de guerrear. La prensa estadounidense informaba de que la capacidad militar del país ha quedado reducida debido a las existencias amortizadas atacando Irán. Una situación que perjudica cualquier posible enfrentamiento con Rusia o China. Si esto es vacunarse…

¿Cuántas personas que estaban aún deshojando la margarita para saber el destino de sus vacaciones veraniegas han suspendido la decisión hasta nuevas noticias? A la espera de las ocurrencias, algunas tan trágicas, trumpistas, esta semana sí me han advertido del riesgo de colapso el 12 de agosto en las carreteras que lleven a los mejores sitios para ver el eclipse de sol. Demasiado pronto para hablar de eclipse turístico. Que cunda la cautela.