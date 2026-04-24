Jordi Pujol y el viaje del adiós a su proceso penal en Madrid

José Ricardo de Prada es el presidente del tribunal que juzga los presuntos delitos de la familia Pujol en la Audiencia Nacional y exhibe una trayectoria de décadas en la Sala de lo Penal. La sala de tres magistrados ha citado al expresident Jordi Pujol i Soley para el próximo lunes a las 9:30 horas, media hora antes de que comiencen las declaraciones de los acusados.

Una médico forense examinará a Pujol, de 95 años, tras un primer diagnóstico de forenses de la Audiencia de Barcelona encargado por el tribunal de la Audiencia Nacional, que se llevó a cabo en su domicilio particular a mediados de noviembre de 2025, antes de comenzar el juicio oral.

Dos médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya (IMLCF), por orden de los juzgados de Barcelona, se desplazaron hasta el domicilio del expresident y le realizaron varias pruebas cognitivas para determinar si está en condiciones de enfrentarse al juicio, que durará seis meses. El informe concluía que el expresident no está en condiciones ni de desplazarse hasta Madrid ni de declarar, porque no dispone de la capacidad procesal para defenderse. El informe texto indicaba que padece un "deterioro cognitivo moderado" y no tiene "condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio" ni "capacidad procesal" para defenderse. Pujol "presenta actualmente un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo Alzheimer y de tipo vascular)". Un trastorno que lleva asociado "un deterioro cognitivo moderado, siendo este irreversible, progresivo, evolutivo y sin tratamiento eficaz".

Conforme a la ley, antes de comenzar la fase de declaraciones de los acusados, el próximo lunes, 27 de abril, el expresident será revisado. El presidente del tribunal, De Prada, explicó en la sesión de este viernes 24 que el trato hacia el expresidente será el adecuado, negando cualquier intención de “estigmatizar” a Pujol con esta citación presencial. El juez ha garantizado que se le dispensará el “tratamiento más respetuoso posible” durante su estancia en Madrid y en el transcurso del examen médico. El tribunal intenta, dijo, “no caer en el edadismo”, discriminación por razones de edad.

Fuentes forenses consultadas explican que no se trata de una revisión más a la que va a ser sometido Pujol. El informe de noviembre de 2025 fue realizado por forenses de la Audiencia de Barcelona y señalaba que su situación era “irreversible”. Esas fuentes añaden que es lógico que en estos cinco meses transcurridos sus condiciones hayan conocido un deterioro adicional. El tribunal, una vez que la médico forense examine la documentación que aportará Pujol, y su condición física, emitirá un nuevo informe.

Fuentes consultadas señalan que el viaje a Madrid será el periplo del adiós al proceso penal. Es decir: el tribunal decidirá lo que ya es un secreto a voces, a saber, dictar el sobreseimiento de la causa para el expresident. Un sobreseimiento que será libre, es decir, definitivo, porque sus condiciones no son reversibles.

Pero para dictar esta resolución de archivo la ley exige que sea examinado en la Audiencia Nacional, tribunal que le juzga.

Las condiciones han sufrido un deterioro considerable en los últimos tres años, aunque el expresident apareciese, el pasado 15 de marzo, en la sede del Barça junto a Joan Laporta, el día de la votación en las elecciones de presidente, y con anterioridad, en 2022, participase en un acto junto con otros presidentes de la Generalitat. Visité al expresident el 11 de octubre de 2023 en su pequeña oficina de Barcelona, en la primera quincena octubre de 2023, días después de que las milicias de Hamás rompieran el muro de Gaza. Una persona próxima, un nieto reservista de David Tenembaum, amigo de Pujol y de su padre, Florenci, había resultado herida. Pero no fue fácil mantener la conversación porque el expresident estaba prácticamente sordo y el aparato que llevaba no ayudaba mucho. Fue una reunión literalmente a gritos.

Tres años en estas edades, entre 2023 y 2026, aunque tu fortaleza física siga ahí, empero, han supuesto un deterioro que, según el informe de los dos médicos forenses de Barcelona, ya era “irreversible” hace ahora cinco meses. Da toda la impresión de que el tribunal quiere la confirmación antes de dictar el auto de archivo de la causa para él.