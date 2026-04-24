Un centro de referencia internacional

La inauguración del CaixaResearch Institute en Barcelona es una noticia de primer nivel, no solo a nivel científico. Es un ejemplo de las posibilidades que ofrece la colaboración entre lo público y lo privado. Y, en particular, de las aportaciones a materias de interés común que hace posible la particular estructura de gobernanza que mantuvo en manos de la Fundació La Caixa la propiedad de su grupo empresarial, haciendo posible que se destinen (en 2026) más de 700 millones de euros, en un solo año, a las distintas facetas de su obra social.

El nuevo centro, con un edificio de 20.000 m2 , es una realidad gracias a la inversión de 100 millones de euros de la Fundació La Caixa, que también aporta, más allá de las ayudas competitivas que pueda captar en el futuro por la financiación pública de sus proyectos de investigación, 10 millones de presupuesto anual. Con 12 grupos de investigación previstos para 2027 y con cerca de 500 científicos trabajando en diversas áreas, cuando el complejo esté a pleno rendimiento, el CaixaResearch Institute se convierte en el primero del sur de Europa y en uno de los más destacados del continente en el estudio del sistema inmunológico y la aplicación de la inmunoterapia a la lucha contra múltiples enfermedades: el cáncer, de manera principal, con avances revolucionarios, pero también el alzhéimer, el sida, enfermedades infecciosas y neurológicas. Descifrar las claves del sistema inmunitario implica conocer nuevas formas de tratamiento clínico y de prevención y representa uno de les frentes investigadores con más futuro en el universo científico.

La investigación fundamental, la básica, necesariamente ha de ir coaligada con la transferencia de resultados a la sociedad. Investigación y desarrollo son sinónimos de impactos directos posteriores. El hecho de que el CaixaResearch Institute nazca con esta voluntad, la de colaborar –a través de prácticas experimentales en entornos hospitalarios cercanos– con los centros de referencia ofrece beneficios concretos para la salud de la población. Asimismo, el hecho de que el centro establezca un ecosistema estable de colaboración con otros centros de largo recorrido en los que ha participado la fundación promotora del CaixaResearch Institute (relacionados con el alzhéimer, el sida, la salud pública y la oncología) promueve un imprescindible modelo de sinergias entre comunidades científicas, entre las cuales hay que contar, por supuesto, con las universidades públicas y sus infraestructuras de conocimiento, un aspecto que ya se materializó con la firma de un acuerdo entre La Caixa y la Generalitat, a través de la Conselleria de Recerca i Universitats.

Otro de los aspectos a tener en cuenta en la creación del CaixaResearch Institute es la combinación entre la experiencia y la irrupción de nuevas generaciones. Tanto la retención del talento como la captación y el retorno de investigadores emergentes del país, en una mezcla de científicos séniors y júniors, anuncian un proyecto esperanzador para la investigación en general, en un momento en el que en el entorno universitario está instalada la crítica por falta de inversión y trabas burocráticas.

Es una inspiradora coincidencia que el instituto de nueva creación se ubique en la calle de Isaac Newton. Fue él quien dijo que había logrado ver más lejos porque había “subido a hombros de gigantes”. La investigación es una carrera de relevos, como ocurre felizmente en este caso.