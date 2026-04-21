A la hoguera
El castigo a Begoña Gómez debe ser un mensaje que asegure la sumisión ideológica y elimine la disidencia
La acusación popular pide 24 años de cárcel para Begoña Gómez, 22 para su asistente y 6 para el empresario Barrabés
Hazte Oír solicita 24 años de cárcel para Begoña Gómez. Bah, poca cosa. ¿Qué son unos añitos de prisión frente a la gloriosa purificación de las llamas? A la asociación ultracatólica le falta ambición. La condena debe estar a la altura de la herejía de Pedro Sánchez y de la creatividad del juez Peinado. Hay que ver la contumacia de este hombre. Dos años dedicados a olisquear el rastro de la presidencia, tirando de imaginación cuando las pruebas no acompañaban a sus pretensiones, impulsado por la derecha mediática y recibiendo oportunas reprimendas de la Audiencia de Madrid para afinar la investigación. Tanta adhesión a la causa y tanto esfuerzo no pueden quedar deslucidos por la misma pena de un acto de terrorismo o de un asesinato con ensañamiento.
Se trata de hacer algo grande, grandísimo. Un castigo que advierta a todos los izquierdistas que su hora ya pasó, que el signo de los tiempos es otro, que llega el momento de la grandeza del PP y Vox. Ya basta de tanta osadía. El gobierno de la reforma laboral; del aumento del salario mínimo, las pensiones y las becas; de los derechos sociales; de la transición ecológica y del crecimiento económico debe quedar exterminado. Reducido a cenizas. Y ahí, como advertencia, la pérfida esposa ardiendo en la hoguera. ¿Cómo se atrevió esa mujer a seguir con su vida laboral, en vez de dedicarse a la discreta invisibilidad femenina que tanto gusta a los señores de orden?
El castigo debe ser un mensaje que asegure la sumisión ideológica y elimine la disidencia. Quizá por ello Peinado insiste en que Gómez sea juzgada por un jurado popular. ¡Ay, aquellos autos de fe inquisitoriales que se celebraban con gran éxito de público! El juicio entendido como espectáculo, escarmiento y terror. Una buena hoguera, eso es lo que toca. Que arda el atrevimiento. Y, ya puestos, disimuladamente, se puede arrojar a las llamas la delación de Luis Bárcenas confirmando que M.R. es Mariano Rajoy. ¿Quién podía imaginarlo? Y qué feliz sincronía que su declaración coincidiera con la petición de Hazte Oír.
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