Densidad de tenerte en mis brazos

"También a la catedral le han subido un piso", subraya a boli Cesc un dibujo en Tele Exprés, 1974. Esta primavera del Año Mundial de la Arquitectura ofrece a Barcelona una nueva oportunidad para el debate sobre el incremento de la edificación en altura. Como hasta el president se ha tirado al rollo, conviene aprovechar recordando algunos hechos. Las remontas han sido demonizadas en la administración, la academia, la profesión y los medios por feas e ilegales. La Casa por el Tejado, Bopbaa, OMA y Guim Costa, entre otros, prueban que empastar caries urbanas puede hacerse respetando el planeamiento. El equipo Atri demuestra en Poblenou y el Raval sur cómo agotar la edificabilidad optimizaría transporte público y equipamientos, aumentando la mixticidad y mejorando arquitecturas y paisajes, en Bcnroc. El trabajo de investigación de Gerard Gomila se adentra en el cómo desde la tecnología. El de Marta Salvador ofrece indicaciones del dónde en la Barcelona central. A lo de feas contesta Ángel Ortiz con ejemplos de Domènec i Montaner, Rubió i Tudurí, Puig i Cadafalch y Enric Sagnier que sorprenderán a los puristas. Todos pueden consultarse en la red de ciencia abierta de la Politècnica.

No se vayan todavía, aún hay más. Rolando Biere y Álvaro Clua dirigen a Loreto Peralta en una tesis titulada Más vivienda que propone estrategias para incrementar la densidad en las ciudades catalanas respondiendo con eficacia a los cambios de dimensión y estructura de las familias que aspiran a tener casa en un mercado estrangulado por el parasitismo rentista, que es el verdadero demonio. Peralta concluye que no es momento de machacar territorio creciendo hacia afuera sino de hacerlo mejor hacia dentro. Para ello faltan instrumentos normativos. Al vampiro del negocio inmobiliario no lo tumba el ajo. Es imprescindible que el urbanismo forje alianzas con las ciencias sociales y ambientales. Con buenos juristas y promotores honestos. Con sol y con estacas. Sigan atentos a sus pantallas.