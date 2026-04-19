¿Oculta Sánchez su posición sobre Taiwán?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo chino, Xi Jinping, en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín. / MONCLOA

Les invito esta semana a un viaje para descifrar arcanos chinos. Como el tema es bastante complejo, arrancamos si les parece con una analogía que, como todas, es imperfecta, pero ayudará.

Imagínense que, tras la guerra civil, el Gobierno de la República se hubiera refugiado en las Islas Baleares y allí hubiera instaurado la República de España. La Península, Canarias, Ceuta y Melilla formarían el Reino de España. Imaginen que sigue siendo un régimen autoritario. Madrid pediría la reincorporación, por las buenas o por las malas, de las Islas Baleares. Crean un principio, el de “una sola España”. El Gobierno de Palma de Mallorca, democrático, dice que nones. Ambos se consideran los legítimos depositarios de la esencia del Estado español. El resto del mundo solo reconoce el Gobierno de Madrid, pero mantiene relaciones económicas y tiene delegaciones con el de Palma de Mallorca.

Algo parecido pasa con la República Popular China, capital Pekín, y la República de China, nombre oficial de Taiwán, capital Taipéi. Tras una cruenta guerra civil con el Partido Comunista Chino, en 1949 el partido Kuomintang, que hasta entonces gobernaba el país desde Pekín, se refugió en la isla de Taiwán. Surgió un país de 24 millones de personas, rico y puntero tecnológicamente, y una potencia central en la fabricación mundial de semiconductores. Defendido y armado por Estados Unidos.

El Partido Comunista Chino, tras ganar la guerra, empezó a gobernar desde Pekín el actual gigante chino, la segunda potencia económica mundial con 1.400 millones de habitantes.

El grueso del mundo mantiene relaciones diplomáticas completas con Pekín. Con Taiwán, la representación diplomática se rebaja al nivel de oficina económica y comercial.

Llegamos ya a la prometida parte de los arcanos chinos. El primero es un paradigma creado por el Partido Comunista Chino llamado “principio de una sola China”. Afirma tres cosas:

1.- Solo hay una China en el mundo.

2.- Taiwán es una parte inalienable de su territorio.

3.- El Gobierno de la República Popular China es el único gobierno legal que representa a toda China.

El segundo es un paradigma creado por Occidente para lidiar con la espinosa cuestión, la llamada “política de una sola China”. No hay dos Chinas, una en Taiwán y la otra en el continente chino. Hay una. Taiwán pertenece a China, como Shenzhen pertenece a China. Se mantienen relaciones completas solo con un Gobierno, el de Pekín. ¿Qué Gobierno es el legítimo representante del pueblo chino? ¡Ahí está la cuestión!

Volvemos al presente. Pedro Sánchez ha estado esta semana en su cuarto viaje como presidente a la República Popular China. Se ha reunido con el jefe del Estado, Xi Jinping, en Pekín. Han hablado de cosas muy importantes, como las guerras de Irán y Ucrania, y han establecido por primera vez un Diálogo Estratégico entre ambos países, lo que nos sitúa al nivel de Francia, Alemania o Italia, entre otros.

Pero ha habido algo de ruido mediático. El diario El Mundo tituló “Pekín atribuye a Sánchez el apoyo en secreto a la anexión de Taiwán. La nota oficial sostiene que ‘España se adhiere firmemente al principio de una sola China’”. El titular no es correcto. El subtítulo, sí.

Fuentes del Gobierno aseguran a este diario que Sánchez durante toda la reunión habló de “política de una sola China”. En su resumen de la reunión, los chinos sin embargo escribieron que se había “adherido al principio de una sola China”. Es lo que escribe siempre China cuando les visita un líder extranjero. Usen la expresión que usen en privado, en su comunicado ellos ponen “principio de una sola China”. Pasó con Alemania y Francia recientemente, por ejemplo. Por ello, de esa nota china no se puede deducir que España “apoye la anexión de Taiwán”, igual que no lo hacen Alemania o Francia.

PERO

Hay una incoherencia en el lenguaje empleado por España. Hay al menos dos documentos en las páginas del Ministerio de Exteriores y Moncloa en los que se lee que “España se adhiere al principio de una sola China”, como ha apuntado a este diario la analista china Xiani. La Declaración conjunta España China de 2018 tras la visita de Xi Jinping (“el Gobierno de España reafirma su adhesión al principio de una sola China”) y el más reciente “Plan Conjunto para fortalecer la asociación estratégica España China”, tras la visita de Sánchez de 2025, que usa la misma expresión. Por otro lado, en una “Ficha país” de Taiwán del Ministerio de Exteriores de 2022, se usa la expresión “política de una sola China”.

Entonces, ¿cuál es la correcta? El Gobierno debe aclararlo, porque es todo realmente muy confuso, como habrá comprobado si ha llegado hasta este punto. Pero es relevante; las palabras en diplomacia importan. Quizá es una ambigüedad buscada, pero eso da origen a interpretaciones aventuradas. España arrastra desde hace años una formulación más cercana a Pekín en algunos documentos, mientras otras piezas oficiales usan la terminología más ambigua de la UE.

La Unión Europea define sus relaciones con Taiwán en base a la “política de una sola China”. La web oficial de la Comisión dice así: “Mientras la UE mantiene su política de ‘una sola China’ y reconoce al Gobierno de la República Popular China como el único Gobierno legal de China, la UE y Taiwán han desarrollado relaciones sólidas y una estrecha cooperación en una amplia gama de ámbitos”.

El Ministerio de Exteriores no ha respondido a las peticiones de aclaración de este diario.

Un último apunte. Cuando el Gobierno de Franco estableció relaciones diplomáticas con China a nivel de embajada desde marzo de 1973, España declaró en la nota diplomática que "reconoce al Gobierno de la República Popular de China como el único Gobierno legal de China y reconoce la posición del Gobierno chino según la cual Taiwán es una provincia de la República Popular de China y ha decidido suprimir su representación oficial en Taiwán antes del 10 de abril de 1973”

Y ustedes, ¿cómo lo ven? Pueden responderme al correo msaavedra@elperiodico.com para comentarlo.

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