Trump camina sobre las aguas

El segundo mandato de Donald Trump es propio de una era de milagros catastróficos. La IA le vistió de Jesucristo para que pudiera caminar sobre las aguas, tal vez entre las minas del Golfo Pérsico. Las piezas de dominó entrechocan. Viktor Orbán sale de escena, Vance busca la paz con Irán en un Pakistán en guerra con Afganistán, Meloni se despega de Trump y así se zafa de su fracaso en el referéndum sobre el sistema judicial italiano. Es un bullicio permanente, más propio de las épocas de discordancia que de los tiempos de estabilidad.

Trump supera todos los precedentes, incluso el Chance que protagonizó la novela 'Desde el jardín' de Jerzy Kosinski –novelista americano de origen polaco y gran provocador- que luego fue llevada al cine como “Bienvenido Mr. Chance”. Chance era un jardinero lacónico y analfabeto que, por sus expresiones siempre crípticas, acabó siendo considerado un gran consejero político, al más alto nivel. En comparación con Trump, Chance, al menos, callaba pero también lo había aprendido todo de la televisión, como Trump aplica a la política lo que aprendió en su 'reality show'.

Trump ha puesto el globo terráqueo en vilo, pendiente del pulso arterial del estrecho de Ormuz. Se suceden las contraindicaciones, los giros geoestratégicos y unos altos al fuego que cotizan muy a la baja, entre ruinas de la diplomacia clásica y despojos del arte de gobernar de acuerdo con el mal menor. El segundo mandato de Trump ha maltratado a toda la nómina de líderes europeos y ya solo queda Marco Rubio para tapar los boquetes del barco. Lo que se llamó nuevo orden mundial ni tan siquiera ha tenido sesión de estreno. Ahí está China, ya más allá del conflicto del Oriente Medio, con Taiwán en el punto de mira y una agenda de superpotencia asiática manejada con cálculo preciso e implacable. ¿Significa que China va a implicarse mucho más en todo lo que pasa en Oriente Medio?

La fractura del orden mundial en estado de esbozo va más allá de la crisis de Ormuz. Poner en riesgo la libertad de navegación es dar un paso en las tinieblas. Para no pocos analistas, las actuales circunstancias pudieran dañar el sistema arterial de lo que es la gran infraestructura digital del siglo XXI, con un plus de inseguridad. Todo está más conectado que nunca y la falta de queroseno puede dejar las playas y hoteles sin turistas.

Se diría que el movimiento MAGA se urdió al margen de toda realidad. Es la irrealidad de Trump, levantándose de la cama para escribir tuits y posar como Jesucristo para replicar al Papa León. Bienvenido Mr. Trump. Les va a dar mucho tema a los líderes de la izquierda del Cono Sur, reunidos con Pedro Sánchez en Barcelona. El bloqueo –estratégico o simbólico- se impone en el nuevo orden mundial. Todo es posible tras los altos al fuego en vigor. Según parece, las negociaciones no han estado en las mejores manos. 'El arte del trato, según Trump, está siendo el peor manual del siglo XXI.