De Rosalía a Josep Oliu: poder, sociedad y comunicación en Barcelona

Ahora que el escritor Eduardo Mendoza ha sugerido cambiar el nombre de la diada de Sant Jordi y que no pocos radicales se le han echado encima sin captar la ironía de uno de los autores con más sentido del humor de nuestro país, me permito una propuesta: rebautizar el Palau Sant Jordi como Palau Santa Rosalía.

Y es que lo de Rosalía esta semana ha sido descomunal. El miércoles acudieron al concierto desde el president Salvador Illa, acompañado de su familia, aunque siempre pendiente del móvil; hasta el alcalde Jaume Collboni, que asistió junto a su marido, Lluís Sanz; pasando por la exalcaldesa Ada Colau; el líder del PP, Dani Sirera; Elisenda Alamany, de ERC; o Josep Rius, de Junts. Políticos de procedencias e ideologías muy distintas, todos entregados a un mismo ritmo.

Desde los Juegos Olímpicos, el Sant Jordi y el Anillo Olímpico difícilmente habían alcanzado una proyección internacional semejante. Esa noche pasaron por el Palau la promotora musical Gemma Recoder, la futbolista Aitana Bonmatí y los actores Carles Sans y José Corbacho, que vivió toda la actuación llorando de emoción. Antes, Joan Manuel Serrat mostraba su resignación por la eliminación del Barça mientras comentaba, como buen aficionado al ciclismo, su entusiasmo ante la próxima salida del Tour. A su lado, con Joan Dausà, recordamos el lugar exacto de Cadaqués en el que conoció a la que es la mujer de su vida, la madre de sus hijas y una persona fantástica, Eli Dalmau. Muy cerca, los periodistas Albert Om, Eva Arderius y Ricard Ustrell aguardaban el inicio del concierto con expectación.

Una de las claves del éxito de Rosalía es que baila, canta y, sobre todo, que comunica como nadie. Incluso empresas como Azulmarino, la red de agencias del grupo World2Meet que comercializa paquetes oficiales de viaje para los conciertos de grandes artistas, vieron agotarse todas sus entradas. Pues eso, piénsenlo: Palau de Santa Rosalía...

De Oliu a Rabat

El mejor director de relaciones institucionales y comunicación del Banc Sabadell es su presidente, Josep Oliu. Basta observarlo en el village del Godó. Saluda, sonríe, ríe, abraza y nunca tiene un no para nadie. Su figura fue decisiva durante la batalla de la opa y lo sigue siendo en la actualidad. Eso sí, en materia de comunicación, el banco cuenta con directivos de gran nivel y de su mismo talante, como su director general, Carlos Ventura; el director territorial, Xavier Comerma; o la directora de la Fundación Sabadell, Sonia Mulero. A ellos se sumaron esta semana dos ex de sus mismas características. El que fuera CEO, César González-Bueno, que continúa siendo tan estimado como Álvaro Echevarría, que hoy es uno de los ejecutivos de peso del presidente de Telefónica, Marc Murtra.

El conseller Berni Álvarez junto al president Salvador Illa, el presidente del tenis, Jordi Cambra y el presidente del Banc de Sabadell, Josep Oliu. / Cedida

Vimos también al delegado de la Zona Franca, Pere Navarro; a la directora general, Blanca Sorigué; y a David Muñoz, de Estopa, conversando sobre el Barça con la presidenta de Holaluz, Carlota Pi.

Quien no necesita mejorar su política de comunicación es Esteve Rabat. Es el número uno. La prueba es que el martes medio Barcelona pasó por el estand de Rolex para saludarlo. Entre otros, el presidente del Ecuestre, Enrique Lacalle, el presidente de Mesoestetic, Joan Carles Font; el reconocido arquitecto José Ribas; el amable registrador mercantil José Ignacio Garmendia o el empresario José María Xercavins.

Otros de los que trabajan más horas que los relojes, y siempre con eficacia y una sonrisa, son el conseller de la Generalitat, Berni Álvarez, y el secretario general de Deportes, Abel García. En fin, que en estos tiempos, saber comunicar lo es casi todo. Bien lo sabe Silvia Rubió, de Orbyce, que gestiona el palco con una solvencia admirable. Lástima que Alcaraz cayera lesionado tan pronto...