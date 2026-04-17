Rosalía, una luz en el camino

León XIV ya es el nuevo enemigo de Donald Trump. El enfrentamiento se venía cociendo. El discurso papal no responde a lo que la derecha protestante estadounidense esperaba de su compatriota. Mucho menos a la del catolicismo retrógrado que defiende el converso J.D. Vance. Por su parte, el presidente necesita nuevos rivales para seguir planteando falsas dicotomías que la psicología atribuye a pensamientos paranoides. Nada de esto es nuevo. Los métodos del magnate quedaron claros en 'El arte de la negociación', autobiografía mantenida durante 48 semanas en la lista de los libros más vendidos del 'The New York Times'. A la condición de 'best seller' ayudó la confesión de Tony Schwartz, el escritor real del texto que después se vengó del ninguneo del empresario resumiendo su despecho en una frase: “Puse pintalabios a un cerdo”.

Hay más documentos posteriores convertidos en avisos de lo que se estaba gestando. “Los caprichos de Trump son tan iletrados como su mente indocta” se lee en 'La mente reaccionaria', de Corey Robin. 2017. Fue el primer año del primer mandato del actual presidente y le sirvió al académico para repasar el proceso histórico del conservadurismo en los Estados Unidos. Y tras admitir que en la segunda mitad del siglo XX semejante apuesta hubiera sido inviable porque la estrategia de los republicanos era mantener disciplinados a los suyos para destruir a la izquierda, superada aquella etapa, la derecha “podía permitirse disfrutar del lujo de la irresponsabilidad”. Y ahí estamos, asumiendo que “sería un error ver sus deficiencias solo como suyas. Trump es una puerta abierta a la disolución de todo el conservadurismo”.

Las últimas invectivas gráficas y verbales de su presidente están irritando a católicos de los Estados Unidos por lo que suponen de confrontación religiosa. León XIV sería la excusa en un país donde el 70% de su ciudadanía se confiesa creyente y cristiano, aunque solo un 20% católico. El resto, protestantes agrupados en iglesias que se identifican por el estatus social de sus feligreses. Desde sus púlpitos los predicadores aleccionan, Biblia en mano, sobre los problemas de la sociedad a golpe de una fe moldeada a conveniencia. Sus pastores, que han cerrado filas con Trump, le justifican con las palabras del evangelista Mateo (12:30): “el que no está conmigo está contra mí. Quien conmigo no recoge, desparrama”

Este aval sirve a sus seguidores para difundir montajes con toques blasfemos y al presidente, desde su posición mayestática, para señalar al Pontífice como un enviado del diablo. Busca confundir el temor a Trump con el temor a Dios.

Esto sucede, y no es casualidad, cuando aumenta la tendencia mundial de buscar en la espiritualidad el bálsamo a tanta frivolidad. Su gran contribuyente, Rosalía Vila Tobella (Sant Esteve Sesrovires, Barcelona, 25 de septiembre de 1992).

De 'Lux', último disco que da nombre a la gira, se ha destacado el alegato místico de la artista del que el arzobispo de Tarragona dijo que era fenómeno digno de ser estudiado. Está en ello. Y sobre esta exposición de una intimidad que no todos los creyentes aprueban, Rosalía ha montado un exitoso espectáculo integral, innovador y fervorosamente aplaudido desde donde, confesionario incluido, se señala a perlas que bien definen al “terrorista emocional, el mayor desastre mundial”.