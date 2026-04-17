Con noticias de Gurb
Al final la única certeza es que estos días Eduardo Mendoza publica novedad por Sant Jordi, y que durante años le hemos visto firmar en Barcelona por el Día del Libro, encantado de la vida, sin quejarse más de lo que nos quejamos todos
Eduardo Mendoza: "Soy un bocazas. Como cuando dije que la novela había muerto y me perseguían por la calle con un palo"
La polémica de Eduardo Mendoza: ¡qué ganas de complicarse la vida! Una persona mayor, que ha ganado todos los premios, que tiene lectores a paladas y la crítica le respeta, suelta una 'boutade' —una chorrada— digna del alienígena Gurb: ¿por qué llamarlo Sant Jordi, si es el Día del Libro? Sin entrar en los detalles históricos que debe ignorar, me pregunto de dónde viene el impulso que le invita a enfadar a una parte de la sociedad que le lee y admira. Una explicación es que, rico como es en dinero y prestigio, habla así porque se siente por encima del bien y el mal, y no le importa si alguien se enfada. Otra posibilidad es que, a sus 83 años, ya sea un abuelete que chochea y sin el sentido del ridículo (un defecto que a menudo va ligado a quien se toma demasiado en serio a sí mismo). Pero también existe la opción contraria: que haciendo gala de su sentido de ese humor afinado que tantas veces nos ha hecho reír en sus libros, quisiera bromear sobre el Sant Jordi. Aunque es una broma que derrapa: si el efecto humorístico se centra en que Sant Jordi era analfabeto y maltrataba animales (y aquí podríamos discutir si los dragones son animales o seres fantásticos), entonces estaremos de acuerdo en que el chiste es flojo, como de tebeo del siglo XX.
Y luego está la opción más polémica, que es la ideológica: lo dice porque en el fondo se lo cree, porque ha crecido en un entorno privilegiado donde el catalán (a pesar de ser la lengua materna) era un estorbo más que un beneficio, y cae en el trivial error de asociar el nacionalismo catalán con una de las tradiciones más arraigadas en Catalunya. La prueba es que los nacionalistas españoles enseguida han salido a defenderle de las críticas como caballeros armados. Al final la única certeza es que estos días publica novedad por Sant Jordi, y que durante años le hemos visto firmar en Barcelona por el Día del Libro, encantado de la vida, sin quejarse más de lo que nos quejamos todos. Como dicen los estadounidenses, que él conoce bien porque vivió unos años en Nueva York: poteito-potato. O si lo prefiere en el castellano de Onofre Bouvila: tanto monta, monta tanto.
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