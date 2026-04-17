Bulgaria, octavas elecciones en cinco años

Bulgaria, el país con la renta per cápita más baja de la Unión Europea (UE) y recién incorporado al euro el 1 de enero, afronta este domingo 19 de abril sus octavas elecciones parlamentarias anticipadas desde abril de 2021 en medio de una escalada de los precios. Encabeza los sondeos el hasta hace poco presidente del país y general del aire, Rumen Radev, al frente de la recién creada coalición Bulgaria Progresista (PB) con un programa socialdemócrata y la promesa de desmantelar el sistema oligárquico de corrupción que se ha afianzado en el país desde su ingreso en la UE en 2007. La coalición está formada por el Movimiento Político Socialdemócratas (PDS), el Partido Social Democrático (SNP) y el Movimiento Nuestro Pueblo (DNN).

Bulgaria Progresista podría obtener del 32% al 38% de los votos. El sondeo más favorable de Market Links estima que Radev podría lograr 109 diputados, pero se quedaría por debajo de los 121 de la mayoría parlamentaria. Para formar Gobierno, necesitaría pactar con los reformistas de la alianza Continuamos el Cambio-Bulgaria Democrática (PP-DB), que podrían sumar 37 escaños.

Radev cuenta con una imagen positiva entre los ciudadanos por sus denuncias contra la corrupción y la pasividad del Gobierno y la Justicia desde que asumió la presidencia de Bulgaria en 2017. Las críticas de Radev contra Boyko Borísov, el casi perpetuo primer ministro de 2009 a 2021 y líder de la filial búlgara del Partido Popular Europeo, escalaron en una crisis institucional cuando la Agencia Estatal de Seguridad Nacional espió al presidente búlgaro y se detuvo a dos miembros de su equipo.

Estado mafioso

Borísov, antiguo comandante de la policía secreta comunista y exguardaespaldas del último dictador Todor Zhivkov, es considerado por buena parte de la población como el responsable de haber transformado el país en un estado mafioso en colaboración con el oligarca Delyan Peevski, acusado de compra masiva de votos y sancionado por Estados Unidos por corrupción y soborno. El embajador norteamericano John Beyrle ya advirtió a Washington en 2006 de la implicación Borísov en actividades criminales y de sus lazos con dirigentes del crimen organizado, según un telegrama diplomático filtrado por WikiLeaks.

Durante los meses de masivas manifestaciones contra el Gobierno de Borísov en 2020, Radev instó infructuosamente a las instituciones europeas a que dejaran de cerrar los ojos ante la insostenible corrupción en Bulgaria y apoyaran una “Bulgaria democrática regida por el Estado de Derecho”. Pero Borísov, como miembro de los populares europeos que dominan la Comisión Europea y la mayoría del Consejo de la UE, era intocable, como lo fue el primer ministro húngaro, Viktor Orban, hasta que abandonó el Partido Popular Europeo en 2021. Incluso, cuando Borísov fue detenido en marzo de 2022 durante el breve Gobierno reformista de Kiril Petkov a raíz de una investigación la Fiscalía de la UE por expoliación de ayudas europeas, el líder de los populares europeos, Manfred Weber, salió en su defensa y el aparato judicial búlgaro se movilizó para protegerlo.

El partido de Borísov hizo caer al Gobierno reformista en junio de 2022 con una moción de censura. La fragmentación política de los resultados de las sucesivas elecciones sin mayorías claras ha perpetuado la inestabilidad. El último Gobierno, del conservador Rosen Zhelyazkov, cayó en diciembre de 2025 tras otra ola de masiva protestas. Pese al rechazo mayoritario ciudadano a Borísov, su partido GERB podría obtener alrededor del 20% de los votos y 57 escaños, gracias a un engrasado sistema de voto clientelar.

Desigualdad social

Bulgaria acude de nuevo a las urnas marcada por una creciente desigualdad social. El 10% más rico acapara el 44,5% de la renta nacional, cuando ese porcentaje se limitaba al 33,5% en 2008, según World Inequality Databse. Por el contrario, el 50% de la población ha visto reducida su participación de la renta nacional del 19,3% al 16,1%. El 10% más rico también posee el 59,,6% de toda la riqueza del país.

Otra fuente de malestar es la subida de precios tras la introducción del euro, que va más allá de la inflación del 4,1% en marzo que refleja el índice de precios nacional. La Comisión para la Protección del Consumidor búlgara ha detectado subidas de precios injustificadas en más de 560 bienes y servicios, como el 160% en las tarifas de gimnasios, el 100% en el aparcamiento público y las peluquerías, el 67% en el transporte público, el 62% en los tomates y el 20% en las salchichas.