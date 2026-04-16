Airbus y el fin del liderazgo franco-alemán

Europa está descubriendo, a marchas forzadas, que necesita reforzar su autonomía industrial y su seguridad. Ello obliga a reorganizar el poder en los sectores estratégicos, incluso en aquellos que hasta ahora parecían más reacios y resistentes al cambio, como la defensa. Así cabe interpretar el nombramiento de Amparo Moraleda como presidenta de Airbus, que es un hito histórico: no solo por ser la primera mujer en ocupar el cargo, sino también porque rompe por primera vez el patrón de liderazgo franco-alemán que ha marcado la historia de la empresa.

Airbus es una pieza clave del engranaje industrial europeo y un proyecto político nacido de la cooperación entre países que entendieron que ningún Estado de la UE podía competir en solitario en la industria aeroespacial. Hoy, ese mismo razonamiento se extiende al ámbito de la defensa en plena era de tensiones geopolíticas, rearme y dependencia tecnológica. En ese contexto, quién ocupa la más alta responsabilidad en la compañía deja de ser solo una cuestión interna para convertirse también en un factor crucial para Europa. El continente necesita el mayor talento posible, sin sesgos, y no puede permitirse estructuras poco diversas en empresas como Airbus, que tienen un papel crítico y sostienen la soberanía del continente.

Que las viejas inercias de poder empiecen a resquebrajarse supone, además, un avance en la igualdad. La incorporación de la mujer a las cúpulas directivas no puede darse solo en los sectores amables y visibles. También ha de llegar a aquellos otros más estratégicos y cerrados, como el aeroespacial y la defensa.

Con todo, el alcance real del nombramiento de Moraleda dependerá de si su caso deja de ser una excepción. Europa necesita transformaciones reales, no cambios cosméticos en sectores estratégicos. Una gobernanza menos marcada por inercias nacionales, mayor integración industrial y una apertura efectiva en los puestos de decisión. Porque, en última instancia, el poder de Europa también se juega ahí.