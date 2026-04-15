Orbán, Trump... y Abascal

Abascal loa a Orban y lamenta que "quieran acabar con él": "Es el verdadero protector de Europa". El líder de Vox, Santiago Abascal, ha alabado este lunes al primer ministro de Hungría, Viktor Orban, asegurando que "es el verdadero protector de Europa", y ha lamentado que "quieran acabar con él", sin especificar quién. ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA VOX / VOX / Europa Press

Ya dije que las elecciones húngaras podían ser las más importantes de las europeas de este año. Y la aplastante derrota de Orbán va a tener consecuencias para la extrema derecha europea. Orban no solo era, por sus 16 años en el poder, el referente del nacionalpopulismo y el inspirador -y principal financiador- de Patriotas, que con sus 87 eurodiputados es el tercer grupo del parlamento europeo, solo detrás de los populares (188) y los socialistas (136). En Patriotas, que prioriza la soberanía de los estados nacionales, combate la inmigración y quiere enterrar el pacto verde, están los franceses de Marine Le Pen, los austriacos del FPÖ, los holandeses de Geert Wilders, la 'Lega' de Salvini, los flamencos de Vlaams Belang, Vox de Santiago Abascal...

Todos se verán afectados. Y aún más porque esta derrota va unida a la degradación de la imagen de Trump. El vicepresidente Vance estuvo la semana pasada en Budapest y lo más probable es que su apoyo perjudicara a Orbán. Había muchos europeos atraídos por el iliberalismo y el rechazo a la inmigración de Trump, pero la guerra de Irán y la amenaza de “acabar con toda una civilización” era demasiado. Y más si provocaba un disparo de los precios del petróleo y acarrea -se intuía y el FMI lo ha confirmado- una grave recesión. Y el desprestigio de Trump solo ha podido multiplicarse, tras su inexplicable choque con el Papa.

Un Orbán derrotado y un Trump 'desencadenado' causan alergia a gran parte de la derecha europea 'de orden', que priorizaba el nacionalismo y el desprecio sin complejos a los centristas y a los socialistas. Por eso Meloni, que intuye las corrientes de fondo, ha acabado enfrentándose a Trump y a Netanyahu. Ella es italiana y pragmática y nunca quiso estar en Patriotas, sino en otro grupo europeo menos proruso. Y ahora Meloni casi hace de Pedro Sánchez.

La extrema derecha europea puede estar dejando de ser la fuerza que parecía encarnar el futuro. En España, Vox subió mucho en Extremadura (16,9% del voto) y en Aragón (17,8%), impidiendo así la mayoría absoluta en esas comunidades con las que soñaba el PP. Y en Castilla-León -aunque subió menos- llegó al 18,9%. Algunos analistas, como Iván Redondo, afirmaron que Vox ya estaba en mínimos del 20% y que la política española se acercaba a un punto de inflexión. Vox podía pasar de ser una aliada menor a un socio casi comanditario del PP. Y arrastrarlo así a sus posiciones. ¿Abascal, todopoderoso vicepresidente?

Tras Hungría e Irán las cosas están cambiando. Cierto que las últimas encuestas ('El Mundo', 'El País' y 'La Vanguardia') dan a Vox entre un 17% y un 19% -unos 64 escaños, el doble que ahora-, pero están hechas antes de Hungría. Es posible que muchos electores antes tentados por Vox -al contrario de lo que pasó en Extremadura y Aragón- ahora opten por no cambiar el voto. Algunas encuestas andaluzas ya lo indican.

Vox subió con fuerza en Extremadura y Aragón, impidiendo las esperadas mayorías absolutas del PP, pero ahora el aire mundial y su crisis interna la perjudican. Y antes de las andaluzas debe decidir si forma gobiernos con el PP

Además, Abascal está teniendo que afrontar una seria crisis interna con la rebelión -él dice que alentada por el PP- de exdirigentes de Vox, como Espinosa de los Monteros y Ortega Smith. Y en este clima debe decidir si forma gobiernos con el PP (antes del 3 de mayo y por tanto antes de las andaluzas del 17) en Extremadura y Aragón. Si no lo hace, los andaluces pueden castigarle por impedir la gobernabilidad. Por ser un agente del desorden. Pero, caso contrario, puede perder el 'glamour' del voto de protesta contra todo y ya no podrá zaherir al PP, diciendo que es casi como el PSOE.

Abascal ha pasado de estar en la cresta de la ola a un mal momento. Y la corriente puede hacer que la transferencia de votos del PP hacia Vox no solo se frene en seco, sino que se revierta. El PP sería el gran beneficiario, porque aumentaría así su ventaja sobre el PSOE. Pero las flores también tienen su cruz. En las últimas elecciones europeas (Holanda y Hungría), el centroderecha se ha enfrentado a la extrema derecha. Y la ha vencido. Y la CDU alemana no quiere saber nada con el populismo y gobierna -no es una luna de miel- con los socialistas. ¿Sería bueno para Feióo ir a las legislativas -cuando sean- con la única opción del pacto con Vox? En 2003, tras una gran victoria en las autonómicas y municipales, ya le fue mal.

Pero no corramos. Lo que pase el 17 de mayo en Andalucía contará.