56 semanas

El asunto de las pinturas murales de Sijena y de su traslado al monasterio aragonés no deja de sorprendernos y avisarnos con insistencia de la estulticia humana. Convertido en un tema de lesa patria, se ha deslizado, desde el conocido desmembramiento vaticano de la diócesis de Lleida (el decreto 'Ilerdensis et Barbastrensis de finum mutatione' de 1995) y hasta los estertores judiciales del Gobierno de Aragón, hacia un pozo sin fondo de tonterías y necedades. La última, en una de sus habituales comparecencias histriónicas, la del consejero de Cultura aragonés, Pedro Olloqui (gafas de pasta, con un aire Risto Mejide, y siempre, siempre, con un pañuelo infatuado en el bolsillo superior de la americana), que ha afirmado, sin ningún tipo de vergüenza intelectual, que las pinturas “representan el esplendor de los antecedentes y la puesta en marcha de la idea de España”. Una idea que, como todo el mundo sabe, ya estaba vigente en el año 1.200 después de Cristo. A raíz de la última providencia del juzgado de primera instancia número 2 de Huesca, Olloqui también ha dicho que la ejecución de la sentencia es "irreversible", con una exagerada "paradinha" en la "i", de tal manera que ha convertido el entusiasmo institucional ("¡I-rreversible!") en una escena de vodevil.

Este domingo, en una entrevista en EL PERIODICO, Albert Velasco, la persona que seguramente entiende más del asunto y que acaba de publicar 'Les pintures de Sixena. Un foc que encara crema', aún albergaba la esperanza de que la desgracia estética, moral y política del traslado forzoso ("si las pinturas acaban marchando será una hecatombe”) tuviera un final feliz: “Quiero pensar que hay posibilidades que se queden”, en base a la idea que la juez Rocío Vargas había pedido la aportación de nombres de posibles integrantes de una comisión de expertos. La reciente resolución ha negado la esperanza, tanto de la hipotética comisión como de la intervención del Instituto del Patrimonio Cultural de España, porque parece ser que no es oportuno consultar al IPCE, según Vargas, porque, al ser dependiente del Ministerio de Cultura y ya que el Ministerio es miembro del patronato del MNAC, entonces se convierte en un "organismo de parte", es decir, parcial.

Cada nuevo episodio del asunto Sijena es una cuenta más de este rosario donde los misterios de dolor superan a los de gloria. La juez, que se convierte en experta en traslados y se atreve incluso a acortar los plazos de la devolución (unas 56 semanas fatídicas), advierte que debe llevarse a cabo con “la máxima prudencia, cautela y diligencia”, unas circunstancias que chocan entre ellas, puesto que la diligencia implica rapidez, mientras que las otras dos presuponen serenidad y conciencia de la fragilidad. Justamente, todo lo que ignoran las instancias judiciales y políticas, o que, peor aún, siendo conscientes de ello, hacen como si nada. Velasco dice que "algunos expertos apuntan que en el momento del desmontaje lo que acabaremos viendo será una lluvia de pintura". Una lluvia que caerá como una plaga bíblica sobre todos aquellos que lo habrán hecho posible.