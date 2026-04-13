Un signo de este tiempo

Los periodistas, a pesar de perseguir siempre lo nuevo, o quizás por ello, tendemos a ser conservadores. Nos cuesta distinguir lo esencial de nuestra profesión de lo accesorio. Nos ha pasado con el papel y ahora nos vuelve a pasar con la Inteligencia Artificial (IA). En demasiadas ocasiones interiorizamos los tabúes sociales sin pasarlos por el filtro del interés informativo. Durante siglos, por ejemplo, asumimos esconder una realidad lacerante como la del suicidio detrás de todo tipo de eufemismos. Poco a poco hemos ido deshaciéndonos de estas ataduras. A raíz del confinamiento por la pandemia del covid 19 saltamos el prejuicio de hablar de la salud mental. Incluso nos pasamos de la raya y los especialistas nos advirtieron del peligro de medicalizar a toda una generación. En este contexto, un periodista de EL PERIÓDICO se inventó el proyecto 'Sanamente'. Fidel Masreal llevaba toda la vida dedicado a la información política, en la que era un experto excelente. Pero en paralelo se había adentrado en este mundo y convenimos en dar el salto. Lo conceptualizamos como un espacio en el que se publicarían contenidos en torno al "malestar emocional". Contenidos de todo tipo, desde estudios científicos hasta testimonios personales pero siempre tamizados por el filtro del rigor periodístico, nada de vendedores de crecepelos ni de autoayuda.

Después de dos años, 'Sanamente' es uno de los pilares de la consolidación de la audiencia digital de EL PERIÓDICO. Por tres motivos. El primero porque ha constituido una comunidad de lectores, expertos y profesionales que comparte su conocimiento y su visión de esta realidad que afecta a cientos de miles de personas, diría que en un momento u otro a casi todas las personas. Segundo, porque se ha ganado la autoridad: usuarios, profesionales e incluso los algoritmos de Google reconocen que lo que se publica en 'Sanamente' merece ser leído y recomendado. Y en tercer lugar, porque el olfato periodístico de Fidel ayuda a conectar este tipo de contenidos con la actualidad más trepidante.

Los periódicos llevamos casi tres siglos aprendiendo cómo garantizar un derecho fundamental de los ciudadanos como es el de la información. Sabemos que no podemos atender a ese derecho si no tenemos credibilidad y no generamos confianza. Para ello disponemos de un método de verificación de la información, porque las mentiras no llegaron con la redes sociales sino mucho antes. Pero hay otras exigencias de nuestro propósito en las que debemos mejorar. Por ejemplo, estamos todavía más obsesionados por los canales (papel, digital, redes sociales, buscadores) que por los vínculos y seguimos buscando tecnologías que nos permitan adueñarnos de las audiencias en lugar de convertirlas en parte de nosotros mismos. Un diario, para garantizar el derecho a la información de sus lectores tiene que convertirlos en una comunidad y darles la información y el conocimiento que necesitan en cada momento. Y ahora es tiempo de hablar de malestar emocional como hace cada día 'Sanamente' para construir comunidad. Gracias, Fidel.