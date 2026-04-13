Pronovias, en la encrucijada: Desigual o Enduring Ventures, ¿quién la rescatará?

Pronovias se encamina hacia un nuevo cambio de manos. El juzgado analiza ya las ofertas de Desigual y del fondo Enduring Ventures por la icónica marca catalana del sector nupcial. El proceso será rápido: la compañía necesita una solución urgente para evitar un deterioro mayor o un eventual concurso de acreedores. En este tipo de ‘prepack’ concursales suele pesar más la continuidad operativa —empleo y tiendas— que la maximización del precio. La elección entre ambas ofertas es también una cuestión de identidad empresarial. ¿Qué tipo de dueño necesita Pronovias para reconstruirse? ¿Un industrial como Desigual o un financiero como Enduring Ventures?

El capital industrial tiende a pensar en términos de continuidad, marca y posicionamiento a largo plazo. El financiero responde más a la lógica del retorno, la reestructuración y la salida. En una empresa como Pronovias, esa diferencia está en el centro del problema.

La balanza debería inclinarse hacia un socio industrial, con vocación real de permanencia. Pronovias opera en un negocio intensivo en marca, retail físico, producto a medida y complejidad logística dentro de un mercado que ha cambiado profundamente. La compañía necesita estabilidad financiera, pero también corregir su posicionamiento en este nuevo contexto. Y eso exige tiempo, inversión y una voluntad que no se mida en horizontes de desinversión.

Otra cosa es si Desigual está en condiciones de asumir ese papel. Su transformación reciente es evidente, pero su capacidad para integrar un negocio tan distinto en producto, cliente y operación sigue siendo una incógnita. No basta con ser industrial en términos de propiedad; hay que serlo también en capacidad real de gestión.

El juzgado decidirá en los próximos días qué oferta resulta ganadora, atendiendo a criterios razonables de empleo, continuidad y financiación. El verdadero veredicto llegará después, cuando el nuevo propietario demuestre si es capaz de reconstruir Pronovias.