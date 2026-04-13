Catalunya no tiene remedio

Somos o hemos sido el territorio de la península con una mayor conciencia medioambiental. O eso parecía o esto nos ha gustado pensar. También un país que ha aspirado a la máxima soberanía. Un país avanzado que ha conjugado el ecologismo desde una tradición industrial.

Cuando en otras regiones el latifundismo era sinónimo de subdesarrollo, Catalunya hacía su revolución industrial. Y producto también de esta, y a la vez de la contaminación subyacente, nacía una conciencia obrera y posteriormente medioambiental.

Lo cierto es que si bien fue en Catalunya donde en el siglo XX se desarrollaron experiencias pioneras de renovables, hoy la realidad es otra. Catalunya, lejos de ser ejemplar, se ha consolidado en el furgón de cola. Gritamos ‘¡emergencia climática!’ y nos llevamos las manos a la cabeza. Pero los hechos, los datos, dicen que Catalunya contribuye como cualquier otro territorio de la península al cambio climático. Y suerte de las cuestionadas nucleares. Porque, en defecto, Catalunya no solo sería un activo y destacado agente contaminante del planeta, también de una nula soberanía energética.

Y si alguna lección hay que extraer de la desgraciada cruzada que han emprendido Netanyahu y Trump es que la soberanía energética determina el destino de las naciones y del planeta. El suspenso para Catalunya es categórico. Hasta el punto de que las comarcas nororientales son un auténtico agujero negro peninsular. No solo no han visto todavía una turbina eólica -pese a la tramontana- sino que importan energía a chorro, porque no generan ni para cubrir una modesta parte de la que consumen.

Cada proyecto de renovables es contestado con uno u otro pretexto y, mientras tanto, vmos emitiendo CO₂ sin contemplaciones. Después diremos que si China tal o cual. En Moià, en el centro de Catalunya, hemos vuelto a vivir el enésimo episodio de esta oposición feroz. En este caso, a una planta de biogás, de aprovechamiento de los purines. Una planta de biogás, por cierto, pública, dimensionada para el municipio, un ejemplo de renovable que tiene todo el sentido precisamente allí donde hay granjas o mataderos. Una contribución, local, no solo a la soberanía energética, también a dar respuesta a esta emergencia climática que requiere de acciones audaces e inmediatas si es que de verdad, algún día, nuestra sociedad quiere dejar de depender de MATs, de lo que pasa o no en el estrecho de Ormuz o de unas nucleares que tendrán prórroga y que madre de Dios si no estuvieran.