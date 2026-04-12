Empieza la semana grande de Rosalía en la ciudad en donde nació como artista. Rosalía es hoy una artista global. Cientos de miles de personas van a asistir en todo el mundo a la gira de presentación de Lux. Rosalía es hoy una artista total, el espectáculo que veremos esta semana en el Palau Sant Jordi tiene componentes flamencos, de diversas tradiciones de música popular pero también de la lírica, desde la ópera hasta el canto religioso. Solo la lista de artistas que han colaborado en el disco ya demuestra que es una obra que inicia la madurez de la cantante. Su carrera es tan solida como sus resultados. Rosalía ha devuelto a Barcelona y a Catalunya mucho más de lo que le dieron. Y pronto lo hará también en L’Hospitalet con un proyecto que florecerá en los próximos años. Rosalía, sin quererlo ni buscarlo, es también una embajadora de esa Catalunya que combina el catalán y el castellano con toda naturalidad. Y de la misma manera combina el flamenco con la Escolanía de Montserrat. La suma, la diversidad es lo que nos engrandece y convierte lo singular en global. Rosalía es, principalmente, el resultado de su talento, de su esfuerzo y de su acierto. Pero también de realidades que tenemos en Barcelona como el Taller de Músics o la Esmuc. Forman tan parte de nuestro paisaje que no les damos la importancia que tienen. Y no las cuidamos. Son ecosistemas en los que se mueven muchos que no llegan pero que explican por qué llegan los que llegan donde ha llegado Rosalía.

Nuestras ediciones de hoy, en digital y en papel, presentan lo que hemos llamado EL PERIODICO de Rosalía. Una obra coral de todas las secciones de la redacción con la que le damos a bienvenida a Barcelona, después de haberla seguido en Lyon y en Madrid. Pocas veces una iniciativa ha causado tanto entusiasmo en nuestro equipo. Rosalía es intergeneracional, intercultural e interclasista. Por todo ello nos representa y representa lo que queremos ser. Somos muy de Rosalía, como antes lo hemos sido de Serrat, de Loquillo, de los Manolos o de Estopa. Gracias, Rosalía!