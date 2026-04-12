Repoblar pequeños municipios

La provincia de Barcelona tiene algo más de un centenar de municipios de menos de 1.000 habitantes, y un tercio de ellos han visto cómo su población ha disminuido en los últimos años. Incluyendo también aquellos que se encuentran entre los 1.000 y 2.000 habitantes, los pueblos de la Barcelona menos urbana han perdido desde el año 2000, a pesar del boom demográfico del país, 3.800 vecinos que se han trasladado a ciudades de más de 50.000 habitantes. Mayoritariamente, jóvenes y adultos, lo que ha acentuado aún más el envejecimiento de estos municipios.

Se trata de un fenómeno de despoblación rural que nada tiene que ver en volumen con el de la España vaciada pero que no por ello deja de suponer un problema vital para las poblaciones afectadas. Bajo el paraguas de la Diputación de Barcelona, sin cuyo apoyo económico los pequeños municipios apenas disponen de recursos para abordar políticas de transformación que vayan más allá de la gestión cotidiana, se están desarrollando experiencias para rehabilitar edificios en desuso o mal estado para poderlos ofrecer como viviendas de alquiler asequible que permitan retener y atraer a gente joven que revitalicen estas pequeñas comunidades. Sea ofreciendo alternativas a los locales que no pasen por mudarse a las cabeceras de comarca o a la capital, sea atrayendo a personas cuya vida laboral esta vinculada a la economía local o que pueden plantearse un cambio de residencia gracias a las posibilidades que ofrece el teletrabajo.

Esta operación de equilibrio territorial y de apuesta por el futuro demográfico de los hábitats más dispersos frente a la atracción de las ciudades medianas y grandes solo diverge aparentemente de la propuesta lanzada desde el Govern de la Generalitat a los municipios por plantearse un aumento de la densificación urbana.

El reto inmenso que supone acercarse mínimamente a compensar el déficit de vivienda (social, asequible y a precio de mercado, en todos los formatos) obliga a activar todos los recursos posibles y a rebañar todos los activos movilizables en cada rincón del territorio. Y algunas opciones tienen costes en términos de gestión del territorio que deben ser asumidos, pero son reales, como la planificación de nuevos desarrollos urbanos en áreas hoy rurales o suburbanas, que obligarían en muchos casos a planificar infraestructuras de transporte para hacerlas viables y sostenibles y deben hacerse compatibles con criterios como el mantenimiento de áreas de valor natural o agrícola o los riesgos de inundación.

Otras, en cambio, se enfrentan a reticencias enquistadas que tienen menos sentido: la planificación urbana del área metropolitana de Barcelona heredada de los años 70 arrastra una lógica contraria a la densidad urbana que en gran parte (no en áreas que requieren gestionar una intensidad edificatoria exagerada, como algunos barrios de L’Hospitalet) ha quedado caduca: con un número de habitantes por vivienda extremadamente inferior y una mayor dotación de servicios de transporte y sociales que hace medio siglo, muchos municipios pueden permitirse incrementar alturas y porcentajes de vivienda en recalificaciones de territorio.

Y finalmente, la revitalización demográfica de pequeños municipios en áreas mucho más dispersas es un paso más que aporta más capacidad al mercado de la vivienda y además hace posible el futuro de estas comunidades. El reto es el mismo para todos y las estrategias, distintas en función de cada realidad concreta, algo que desde las entidades locales se está en una posición privilegiada para diagnosticar e intervenir.