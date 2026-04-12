“Aunque se sea irreverente cuando uno es adolescente, el conocimiento va antes que la irreverencia”. La frase es de Julián Casanova, uno de los mejores historiadores que tenemos en este país. Catedrático de Historia Contemporánea en Zaragoza, se ha paseado como profesor por varias universidades extranjeras y lleva años pateándose colegios e institutos para no perder el hilo con los más jóvenes. Es ahí donde detectó hace tiempo que algunos chavales, ya no es que no sepan casi nada de nuestro (desgraciado) pasado reciente, es que ahora le discuten al maestro, o a quien sea, que la dictadura de Franco fuera un régimen injusto y asesino. De hecho, a muchos profesores de Secundaria ya no les preocupa tanto que la densidad del temario impida analizar a fondo esas páginas de la historia, sino que sus alumnos se atrevan a cantar el 'Cara al sol'. O a replicarles que eso que les están contando “no es lo que dice mi padre” o “no es lo que veo en TikTok”.

Está claro que tenemos un problema muy serio y esa impugnación de la Historia, con mayúsculas, solo puede combatirse con más conocimiento. Así que Julián Casanova ha optado por nutrir su arsenal de erudición, investigación y rigor con un arma inesperada: el cómic. 'España partida en dos' replica el título de un ensayo, en inglés, que él mismo publicó en 2013 y que incluye todas las claves del golpe de Estado de Franco, de por qué se alargó tanto la guerra, cómo Hitler y Mussolini decantaron la balanza ante la abstención de Europa y EEUU, el papel de la Iglesia, el odio anticlerical, las luchas cainitas en el seno de la izquierda, las matanzas de civiles...La lectura de este cómic fluye de maravilla porque al rigor del historiador se le une la imaginación de un guionista, Miguel Casanova, y el talento de un ilustrador, Carles Esquembre. Sugiero que nadie cometa el error de considerarlo material liviano para algo tan sesudo como entendernos a nosotros mismos; cualquier herramienta es útil para combatir a quienes desean que España continúe partida en dos. Es más, creo que puede ser un gran regalo por Sant Jordi.