La gala que reúne el repertorio más variado de vips de todas las galas

No cabía nadie más. El Sopar Esport Solidari Internacional (ESI), que preside Josep Maldonado, volvió a confirmar este viernes que juega en otra liga dentro del calendario de las galas. La cita, que suma ya 21 ediciones, reunió a 600 asistentes, pero más de 150 personas se quedaron en lista de espera. Una cifra que da la medida del tirón de un evento en el que se mezclan poder, solidaridad, deporte y sociedad civil.

Bastaba echar un vistazo a la mesa presidencial para entender la magnitud de la convocatoria. Casi 90 personalidades ocupaban esos lugares de honor, en una imagen que retrata el carácter transversal del evento. O sea, que estaba desde el president del Parlament, Josep Rull al conseller Berni Álvarez y el concejal David Escudé pasando por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que hizo encaje de bolillos con la agenda para estar presente y el presidente del COE, Alejandro Blanco. Y, entre ellos, el presidente de la Fundación “la Caixa”, Josep Maria Coronas; el doctor Bonaventura Clotet, los actores Jordi Sánchez y Nathalie Seseña o Ramon Agenjo, Luis Cobos, Magda Oranich, Oscar Camps, Irene Villa, Pep Plaza, Pep Sala, Fernando Romay, el Dalai Lama, Josep Pons o el director del fantástico hotel Hyatt, Enrique Aranda. Pues eso, una macedonia única.

No faltaron invitados que forman parte del alma de la cita. Es el caso de los miembros del Dream Team José Mari Bakero, Julio Salinas y Eusebio, que siguen despertando el mismo cariño de siempre.

Y en el origen de todo, Josep Maldonado. Un anfitrión con una capacidad de convocatoria insuperable. Y es que, en cuanto termina una gala, ya está pensando en la siguiente. Por eso acude gente desde Comarruga, su pueblo natal, hasta Madrid, donde ejerció como senador y diputado, pasando por quienes llegan de su estimada África. Pues eso: que fue un éxito.

De tardeo con los primos Melero

La librería La Central fue escenario este martes por la tarde de un encuentro con aroma de complicidad familiar. Helena García Melero presentó el nuevo libro de su primo hermano, Javier Melero. Pues sí, son familia. Bajo el título Crímenes decentes (Tusquets), el abogado penalista se adentra en los entresijos de la justicia y del poder con la suficiente habilidad como para que uno pueda identificar a personajes reales tras la ficción. Sin nombres, pero con guiños reconocibles.

La periodista Helena García Melero y el abogado Javier Melero en la presentación del libro de este último / Cedida a El Periódico

La cita reunió a amigos, lectores y nombres conocidos del ámbito político y jurídico frente a una escena que tenía su encanto. Una periodista de larga trayectoria presentando a un abogado célebre que, poco a poco, parece sentirse cada vez más cómodo en su papel de escritor. Entre el público se dejaron ver la exconsellera Irene Rigau, Jaume Asens y Montse Pinyol. En fin, todo apunta a que este Sant Jordi el thriller de Melero será un éxito.

Nathy Peluso, de Cadaqués a Casa Seat

Nathy Peluso actuó este jueves gratuitamente en la plaza de Catalunya durante la presentación del nuevo Cupra Raval. Algo más tarde, cambió el gran formato por una velada más exclusiva, auténtica y guerrera en Casa Seat. Un espectacular fiestón, con miniconcierto incluido, en el que se notó la mano de la directora de Casa Seat, Cristina Vall-Llosada, y donde lo dieron todo las periodistas Laura Duran y Bibiana Ballbé. También estaba, entre otros muchos, el director corporativo de comunicación de BSM, Albert Ortas.

La cantante actuó en Barcelona tras pasar unos días en Cadaqués. Allí se alojó en una de las magníficas habitaciones del Bar Set, uno de esos locales que combinan ambiente y tendencia. Comió en Casa Nun y Es Baluard y abandonó el pueblo con un libro bajo el brazo: el del escritor y columnista Hugo Scoccia. Un detalle que dice mucho de ella.