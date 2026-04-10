Por qué Rufián ya ha ganado

Hay algo grande, soñador, incluso quijotesco, en esta aventura imposible de Gabriel Rufián, que quizás ya no lo es tanto. Como era previsible, ya han aparecido los catastrofistas que pronostican su fracaso, los que se ríen de él y los que le acusan de traidor desde su sofá. Pero incluso sus 'haters' deberán admitir que ya ha logrado algo inaudito, como es sacudir el tablero hiperrígido de las superestructuras de los partidos. De momento, ha conquistado la primera cima que nunca coronó Yolanda Díaz: seducir a Podemos y lograr el respeto de Pablo Iglesias e Irene Montero, que lo acompañó generosamente junto con Xavier Domènech en unos de estos raros actos que sirven como punto de inflexión. Si el ciclón Rufián avanza es porque es una fuerza bruta de la naturaleza política, que además ha sabido enseñarle a la izquierda que puede colarse en los TikToks, que hasta hace muy poco eran cultivo casi exclusivo de la ultraderecha. Pero lo es también por un motivo muy sencillo: Rufián tiene razón. La tiene en que la izquierda debe unirse y ser eficiente electoralmente de una vez. La tiene en que hay que plantar cara a este neofascismo violento y temible que quiere aniquilar el Estado y, con él, todos los derechos sociales. Y la tiene porque el momento histórico es grave, en el que hace falta la misma valentía y determinación para intervenir el mercado del alquiler o para rebelarse contra un genocida descontrolado como Binyamín Netanyahu.

Cierto: tener razón no es suficiente, como saben muy bien los que, por ejemplo, tuvieron que ir dos crueles años a la prisión por subirse encima de un coche. Pero, en general, hacer casar las ideas con los hechos sirve para empezar bien cualquier odisea. De ahí que los que miraban a Rufián con displicencia y superioridad moral deberán empezar a virar el barco de sus prejuicios. En muy poco tiempo ha conseguido que sea visto con simpatía por las bases de muchos partidos y tiene unas complicidades mediáticas que desde Pablo Iglesias no lograba nadie en la izquierda. Cierto, le queda el desafío casi utópico de convencer a su propio partido, pero de momento ya ha logrado poner a Junqueras en un incomodísimo callejón sin salida, en el que las balas que dispare contra su antiguo camarada pueden rebotarle peligrosamente contra su propia cara. En realidad, Rufián ya ha ganado. Si llega a tiempo de lograr la epifanía de la unidad de la izquierda, se producirá en España un terremoto electoral de consecuencias imprevisibles. Pero incluso si muere en el intento habrá enseñado un camino a seguir que, posiblemente, ya no tiene vuelta atrás. Honor a los que son capaces de pensar en grande y actuar en consecuencia.