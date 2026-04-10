Priorizar el bienestar del menor

El bebé presuntamente maltratado y víctima de una agresión sexual por parte de sus progenitores, tras varias semanas ingresado, ha abandonado la UCI del Hospital Vall d’Hebron y evoluciona favorablemente, aunque con la previsión de posibles secuelas. La secuencia de los hechos se remonta a sus primeras semanas de vida, cuando fue atendido en el CAP Roger de Flor y, posteriormente, en los hospitales del Mar y Sant Joan de Déu, además de acudir en dos ocasiones al hospital de Sant Pau, hasta que, en la última visita el día 16 de marzo, la detección de fracturas y otras lesiones de gravedad —alguna compatible con una agresión sexual— llevó a activar la sospecha de maltrato y a decidir su traslado a Vall d’Hebron, el centro de referencia en este ámbito. Allí, tras evaluar el conjunto de lesiones y descartar una causa médica que las justificara, se activó el protocolo de violencia infantil, se dio aviso a la autoridad judicial y a los Mossos d’Esquadra y, el 18 de marzo, se produjo la detención de los progenitores, que ingresaron en prisión preventiva dos días después.

La investigación judicial se sustenta en informes clínicos y forenses que descartan un origen accidental o patológico de las lesiones, lo que mantiene a los padres en prisión provisional sin fianza, investigados por delitos de lesiones graves, maltrato habitual y agresión sexual. La defensa ha articulado dos líneas principales: por un lado, la hipótesis no probada de una posible condición genética que explicaría la fragilidad ósea del menor, apoyada en un informe que acredita que el padre es portador de un gen asociado a la distrofia muscular; por otro, la petición de medidas cautelares alternativas, como el arresto domiciliario, la fianza o el control telemático, al considerar que no existe riesgo de fuga ni de reiteración delictiva. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de estas solicitudes ha modificado su situación procesal.

Mientras tanto, el menor permanece bajo la tutela de la administración, que asumió su protección desde la activación del protocolo, lo que obliga en estos momentos a definir su cuidado a medio plazo con el objetivo de garantizar su seguridad y proporcionarle un entorno seguro y estable. En su caso, el acogimiento familiar, especialmente en su modalidad de urgencia, aparece como la opción más adecuada para un lactante, al ofrecer continuidad afectiva y una atención individualizada, aunque esta vía no excluye la consideración del entorno familiar ampliado -de momento, descartado- siempre que se acrediten condiciones suficientes de seguridad y capacidad de cuidado mediante una evaluación rigurosa. En cambio, el recurso a centros de acogida debería mantenerse como última opción, especialmente en una edad tan temprana, por su elevado impacto en el proceso de creación de vínculos afectivos.

Corresponde ahora a la justicia esclarecer los hechos y determinar, con todas las garantías, la eventual responsabilidad de los progenitores en las lesiones del bebé. Y a la administración revisar si los protocolos de detección, que acabaron funcionando, podrían haber sido activados antes. Pero estos procesos, necesariamente sujetos a sus propios tiempos, no deben relegar la prioridad inmediata, que es la de garantizar al menor un entorno estable y seguro que asegure su bienestar en condiciones efectivas de cuidado, protección y desarrollo, rodeado de afecto y tratando de minimizar cualquier tipo de secuela.