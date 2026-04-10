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Opinión | Nada es lo que parece
Albert Sáez

Albert Sáez

Director de EL PERIÓDICO

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EL PERIÓDICO, con los alcaldes

Fòrum Municipalisme de EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica

Fòrum Municipalisme de EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica

En una reciente entrevista en EL PERIÓDICO, el president Salvador Illa lanzó una idea revolucionaria y que como una bomba racimo intelectual va generando un fructífero debate: "Tenemos que cambiar el paradigma urbanístico y densificar tanto como podamos". La letra pequeña de lo que decía el presidente es lo que tenía enjundia. Explicaba que la mayoría de ayuntamientos y la propia Generalitat tienden a autorizar solo volumetrías cuya compensación permita pagar la urbanización de los solares, sin tener en cuenta las necesidades de demanda en ese municipio ni las disponibilidades de servicios. La clave está en el "tanto como podamos".

Illa inauguró este miércoles el I Fòrum de Municipalisme que organizaron EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica y quiso hacerlo hablando a los alcaldes de esa idea de la densificación y les ofreció todo el apoyo de su gobierno para construir tanta vivienda como se pueda. Apoyo, dijo, "político, económico y jurídico". Destacaría el político porque, hoy por hoy, densificar levanta ampollas entre todo tipo de populismos. La sorpresa es que a lo largo de la jornada, en la que participaron un total de 200 representantes municipales entre alcaldes y concejales, hubo mucho acuerdo en torno a esta idea. Desde el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol hasta el de Cornellà, Antonio Balmón, a su vez vicepresidente ejecutivo de la AMB. Nuevamente se demostró que cuando la política arraiga en lo local, la polarización se diluye y como dijo el alcalde de Mataró y presidente de la Federació Catalana de Municipis, David Bote, se vuelve al clima en el que cada uno aporta su idea para construir y no imponer un proyecto común. Tres grandes consensos más: hay que acabar con la burocracia del proceso de contratación administrativa que alarga innecesariamente la tramitación de los proyectos, hay que generar confianza "técnica" entre el sector público y el privado para que colaboren en la prestación de servicios públicos y hay que mejorar la financiación municipal. Alcaldes, lo mejor de nuestra política. 

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