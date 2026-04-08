¿Pendientes de Hungría? También

Un solvente columnista europeo ha escrito que las elecciones del próximo domingo en Hungría, un país de solo 10 millones de habitantes, serán las elecciones europeas más importantes de todo este año. Quizás es una exageración, pero que el vicepresidente Vance abandonara Washington el martes, en un momento clave de la guerra de Irán, para trasladarse dos días a Budapest y apoyar la campaña del presidente húngaro Viktor Orbán es muy indicativo.

Orbán, que se jacta de haber construido una “democracia iliberal” en el seno de la UE, gobierna Hungría desde hace 16 años y se presenta para un quinto mandato. Siempre había ganado -con la ayuda del aparato de su Estado- sin demasiados problemas, pero ahora el candidato de la oposición Péter Magyar, el líder de Tisza, su nuevo partido, le lleva una ventaja de más de diez puntos en los sondeos. Y han sonado las alarmas tanto en la extrema derecha europea como en el Washington de Trump.

Magyar, que hasta el 2024 militaba en el Fidesz de Orbán, es un conservador, pero menos nacionalista y dogmático, y hoy es muy crítico con el autoritarismo de Orbán, y parece tener simpatías y apoyos en la CDU alemana. Frente a Orbán, el líder más longevo de la extrema derecha europea y el 'hombre fuerte' del nacionalpopulismo, Magyar ha centrado su campaña en atacar la corrupción del régimen, que ahora va acompañada de una economía con un muy escaso crecimiento, un aumento de la inflación y salarios bajos. Y pese a un endeudamiento menor a la media de la UE tiene que pagar más que nadie por su deuda: nada menos que el 6% de su PIB anual. Gasta más en pagar la deuda que en sanidad y educación.

Según los sondeos el descontento por el binomio corrupción-estancamiento económico está ganando la batalla al nacionalismo de Orbán, que acusa a Europa de todos los males -la UE ha bloqueado a Hungría 20.000 millones de ayudas por interferencias en la justicia- y que proclama que Ucrania quiere arrastrar a Hungría a la guerra con Rusia. Pero Orbán ha montado un régimen con muchos tentáculos en la economía, el sistema judicial y los medios de comunicación y por eso -pese a los sondeos- la victoria de Magyar no es nada segura. Pero la alarma ha llegado hasta Washington y Vance -y el propio Trump a través del móvil de su vicepresidente- han explicitado su apoyo al "seguro triunfo" de Orbán.

Orbán gobierna con un régimen iliberal desde hace 16 años. Es amigo de Putin y de Trump, y el principal motor del partido europeo Patriotas, el tercer grupo del Parlamento de Bruselas. Donde está Vox

No sé si las elecciones húngaras serán las europeas más importantes del año, pero si Orbán pierde, la iliberal democracia húngara empezará a recuperarse. Sería muy positivo para la UE, que debe ser un atractivo polo de democracias sin adjetivos. Además, Orbán es el principal impulsor del partido europeo Patriotas, en el que también están el holandés Geert Wilders, la francesa Marine Le Pen y el español Santiago Abascal. Y los Patriotas ya son el tercer grupo del Parlamento Europeo, por detrás de los populares y los socialistas, pero por delante de los liberales y los verdes. Y donde -detalle importante- no está la más templada Meloni, en cuya coalición de gobierno italiana está un partido ligado al PPE. Si Orbán pierde en Hungría, toda la extrema derecha europea lo acusará.

Y sin una Hungría iliberal la UE dejará de estar muy condicionada por el veto húngaro, posible por la exigencia de la unanimidad de los 27 países miembros para la toma de muchas decisiones relevantes. Por eso Orbán ha podido vetar una ayuda comunitaria a Ucrania de 90.000 millones de euros que es esencial para que Kiev -ahora sin ayuda americana- pueda hacer frente a la invasión rusa.

Y que Putin -parece que el ministro de Exteriores húngaro informaba a Moscú de las discusiones del Consejo Europeo de Bruselas- y Trump se estén volcando por la continuidad de Orbán indica que la UE sería más libre y autónoma si el referente de los iliberales europeos, y el amigo y protegido -a la vez- de Putin y Trump, es derrotado el domingo.

Estos días todo el mundo está más que angustiado por el desenlace -nadie sabe cómo acabará la frágil tregua de 15 días- de la guerra de Irán. Y de lo que haga Netanyahu en el Líbano. Los húngaros son solo 10 millones, de los 450 de la UE de 27 estados, pero el domingo por la noche todas las capitales europeas también estarán pendientes de los resultados de Budapest.