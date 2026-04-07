Retos camino a la Luna

Más allá de la grandiosidad escénica, del reto tecnológico y del récord de distancia de la Tierra logrado por la misión Artemis 2, anida el pulso geopolítico y estratégico de Estados Unidos y China para lograr la hegemonía en la carrera espacial, reducida a estas dos grandes potencias. Ni siquiera el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, de aplicación universal, parece suficiente para, llegado el caso, evitar que la explotación del satélite sea cosa de dos y la eventual extensión del reto espacial a Marte vaya por el mismo camino. La realidad es que solo la NASA y su equivalente chino, la CNSA, disponen de presupuesto y medios para alcanzar estos objetivos en un lapso de tiempo de ahora a 2035, desaparecida Rusia de la carrera y muy por detrás Europa.

Lo más llamativo es que mientras el foco se centra estos días en el viaje de ida y vuelta de la nave Orion, China ha hecho aterrizar dos veces ingenios en la cara oculta de la Luna -2019 y 2024- y ha traído a la Tierra muestras de su suelo, tiene prevista una expedición robotizada para este año, espera poner una tripulación en suelo lunar dentro de tres o cuatro y no tiene pensado recortar el presupuesto de su agencia espacial, justo lo contrario a lo que aspira Donald Trump: descontar 6.000 millones de dólares a los 25.000 millones de este año. Se da así una contradicción flagrante -una más- entre la orden presidencial de que astronautas estadounidenses pisen el suelo lunar en 2028, año electoral, y las dificultades económicas que amenazan los programas científicos 'ad hoc' para lograr tal objetivo. Al mismo tiempo, surgen algunas dudas sobre hasta qué punto los recortes pretenden abrir el programa de exploración lunar a la iniciativa privada, con Space X, la empresa de Elon Musk, en primer lugar.

Es más necesario que nunca respetar las grandes convenciones internacionales, como dejar a salvo el principio según el cual la Luna es patrimonio común de la humanidad

Es más necesario que nunca en un ambiente de desorden mundial creciente respetar las grandes convenciones internacionales. Eso incluye dejar a salvo el principio según el cual la Luna es patrimonio común de la humanidad y “un espacio de libre exploración para fines pacíficos”, un requisito que obliga a los estados, especialmente a aquellos con medios para colonizar el satélite. No hay análisis de futuro solvente que excluya los riegos de una eventual escalada en la militarización del espacio como parte del pulso hegemónico de Estados Unidos y China; resulta inquietante su silencio hermético cada vez que alguien intenta desvelar sus planes de futuro en la materia.

Nada hay de inocente y desinteresado en esa pugna en curso entre gigantes. Durante la guerra fría fue un hecho la militarización del espacio, esta prosigue y se ha añadido a ella el objetivo de dedicar medios a la extracción de materiales de gran valor estratégico que guarda la geología lunar. Su explotación requerirá inversiones inconmensurables que erosionarán o aplazarán con toda seguridad recursos para paliar desequilibrios manifiestos a escala planetaria. Y ese es, junto al de la seguridad colectiva, un debate necesario por mucho que los programas espaciales deslumbren a una parte muy importante de la opinión pública y de que sean asimismo un gran desafío para la humanidad. Ni el sigilo chino camino de la Luna y más allá ni el seguimiento de la Artemis 2 deben acallar tal discusión llena de aristas éticas.