¿Por quién lucharás?
No imaginabas que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas irrumpieran en la base, se llevaran a Annie esposada y la enviaran a un centro de detención para ser deportada
¿Por quién lucharás, Matthew Blank? Se te ve contento en esa foto. Tu rostro rubicundo, esa sonrisa amplia reacia a mostrar los dientes, el cabello castaño un tanto revuelto. Abrazas a Annie con tu brazo derecho. Tienes 23 años y acabas de casarte con la mujer de tu vida. Ella también parece feliz. Melena oscura, vestido blanco, hombros al descubierto y dos sencillas sortijas como únicas joyas. Su mano derecha, oculta tras tu espalda. La izquierda, sobre tu vientre. Es un gesto tierno, incluso maternal.
Hace pocos días que se tomó esa fotografía que ahora muestran los diarios. Seguro que entonces no podías imaginar tanta exposición. Tu flamante esposa estaba a punto de licenciarse en Bioquímica. Tú, sargento del Ejército estadounidense, contabas los días para incorporarte a tu nuevo destino: una brigada en Fort Polk, Luisiana, en la que iniciarías tu entrenamiento para el despliegue. Fue ahí, al iniciar el procedimiento para que Annie se trasladara a vivir contigo a la base militar, que empezó la pesadilla. La nacionalidad hondureña de ella no tenía que ser un problema. Así os lo dijeron los abogados. Con vuestro matrimonio, solo era cuestión de esperar para que ella obtuviera su tarjeta de residencia permanente.
No, no imaginabas que vuestros nombres se hicieran públicos. Ni que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas irrumpieran en la base, se llevaran a Annie esposada y la enviaran a un centro de detención para ser deportada a un país que abandonó de bebé. Ahora, estáis recaudando fondos para cubrir los costosos honorarios de los abogados. Dices que lucharás por vuestra unión y por tu país. Pronto serás enviado a una misión. Desde que Trump inició la guerra contra Irán, 13 militares estadounidenses han muerto y 365 han resultado heridos. Irás y lucharás por el delirio de un narcisista que cuestiona los derechos humanos más básicos. Irás y alimentarás la inmoralidad que hoy rige la política exterior e interior de EEUU. Qué poco se merece este Gobierno tu sangre.
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