Vida comunitaria para fortalecer el país

En un momento histórico marcado por cambios acelerados, incertidumbres globales y transformaciones profundas en la manera en que vivimos y nos relacionamos, la necesidad de reforzar la vida comunitaria se vuelve más importante que nunca.

La comunidad no es solo un espacio de convivencia; es también un refugio frente a la intemperie emocional, económica y social que caracteriza nuestro tiempo. Sin vida comunitaria, la esperanza se diluye. Con barrios y pueblos cohesionados, en cambio, se construye futuro.

Un ejemplo claro de esta realidad lo encontramos en el cierre progresivo de muchos comercios emblemáticos y de proximidad en todo el país. Estos establecimientos no son solo negocios: son puntos de encuentro, espacios de memoria y vínculos vivos entre generaciones. Su desaparición a menudo se explica por la falta de relevo generacional, pero también por las crecientes dificultades para mantenerlos en un contexto dominado por la inmediatez y la rentabilidad a corto plazo. El oficio, la artesanía, la vocación de servicio al vecindario requieren tiempo, dedicación y un compromiso sostenido que la velocidad del mundo actual no siempre tolera. Y cuando cierran establecimientos centenarios, no solo perdemos oficios, sino también formas de vida, puntos de encuentro y relaciones humanas que sostienen la cohesión social y un espacio público vivo y seguro.

Este fenómeno no es aislado, sino que se inscribe en una dinámica más amplia, como las dificultades para mantener la vivienda en ciertos barrios, porque lo que sostiene el comercio de proximidad es la confianza que se construye con la gente que vive en ellos. Y sin familias viviendo en los barrios, o en los centros históricos de muchos pueblos, el comercio de proximidad decae. El modelo económico y la adicción a las redes sociales han favorecido la dependencia respecto de las grandes corporaciones y han erosionado muchas de las certezas que antes estructuraban la vida de las personas. La precariedad, la movilidad constante, la compra compulsiva digital y la competencia de los negocios franquiciados han sustituido, en muchos casos, la cooperación y el arraigo. Frente a esta realidad, la necesidad de sentirse parte de una comunidad se vuelve fundamental. Las personas necesitamos referentes, identidad y pertenencia. Necesitamos saber que no estamos solas si necesitamos ayuda.

En este sentido, la comunidad no es solo una respuesta emocional, sino también política. En nuestro caso, el pueblo catalán ha sido históricamente una comunidad nacional capaz de generar cohesión, derechos y un proyecto compartido. Con una mentalidad abierta, emprendedora, progresista y republicana, Catalunya ha construido a lo largo del tiempo un marco de convivencia; un modelo comercial, educativo, deportivo, cultural y asociativo propio, con una sociedad civil que nos ha permitido avanzar colectivamente y ganar soberanía. Reforzar este sentimiento de comunidad es clave no solo para preservar lo que somos, sino también para proyectarnos hacia el futuro con esperanza.

Ahora bien, la comunidad no se mantiene sola: necesita ser cuidada, protegida y, en muchos casos, como ocurre con el comercio de proximidad y la vivienda, necesita estar regulada en favor de los intereses de todos. En un contexto en el que las grandes dinámicas económicas tienden a uniformizar y a desplazar el comercio local, o a expulsar a los jóvenes y a las familias de los barrios, hacen falta políticas que protejan a la comunidad. Regular para fortalecer los vínculos comunitarios no solo no limita la libertad, sino que la promueve: sin comunidades democráticas fuertes, las personas no experimentan una mayor libertad, sino una pérdida de control sobre sus vidas en manos de los poderosos. El comercio local crea empleo, refuerza los vínculos sociales y contribuye a la vitalidad de los barrios y pueblos; la vivienda asequible favorece el arraigo, la construcción de proyectos de vida estables y el refuerzo de los vínculos comunitarios.

Por eso, defender la vida comunitaria implica también defender el comercio de proximidad, la rehabilitación de viviendas, así como centros educativos abiertos, espacios asociativos, culturales y deportivos, con las entidades y todo aquello que facilita el contacto humano, la cooperación y el encuentro entre las personas y las familias. En una sociedad cada vez más fragmentada, todos estos espacios se vuelven esenciales para generar confianza mutua entre los conciudadanos, reducir las desigualdades y combatir la soledad y el aislamiento.

El sentido de comunidad es una herramienta imprescindible para sostener la esperanza en un mundo en transformación. Porque es el lugar donde se construyen relaciones significativas, donde se transmiten valores entre generaciones y donde se genera la fuerza colectiva necesaria para afrontar los retos del presente. Recuperarlo y fortalecerlo es una apuesta decidida por el futuro. Porque solo desde la vida comunitaria, desde la fraternidad y el civismo, podremos construir una Catalunya más cohesionada, más libre, más cívica y más humana.