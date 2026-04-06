¡Tú, gran corrupto!

Dos juicios contra políticos del PP y el PSOE coinciden esta semana. El primero, en la Audiencia Nacional, se remonta a hechos del 2013 y pone en el banquillo a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior de Rajoy, a su segundo, Francisco Martínez, así como al 'increíble' comisario Villarejo y a altos dirigentes de la policía, que montaron una trama -luego vino “la patriótica”- para sustraer documentos a Luis Bárcenas, tesorero del PP durante años al que se le descubrió una fortuna en Suiza de 48,2 millones de euros. El móvil era que Bárcenas -abandonado por el PP ante la evidencia de los hechos- no pudiera vengarse con pruebas que incriminaran a la cúpula del partido.

El segundo, en el Supremo, tiene como acusados a José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE y ministro de Transportes en el primer Gobierno Sánchez, a su 'asesor' Koldo García, y al turbio empresario Víctor de Aldama. Se les incrimina por haber cobrado comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia. El caso es muy llamativo porque Ábalos fue clave en las primarias socialistas de 2016 que -contra pronóstico- ganó Pedro Sánchez, y estuvo muy próximo al presidente, quien pese a cesarlo en la crisis de 2021 lo mantuvo como diputado en las elecciones de 2023.

Me cuesta creer que Jorge Fernández, al que traté cuando era el líder del PP catalán, y al que Rajoy protegió frente a Aznar, que le creía demasiado cercano a Pujol, montara el dispositivo del que se le acusa. Salvo que, disciplinado, obedeciera a la cúpula de Génova, pero ya el juez García Castellón exculpó -en una disposición muy discutida- a Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP.

Pero también me parecía imposible que un tesorero del PP pudiera 'ahorrar' 48 millones en Suiza. ¡Cuánta incontinencia! Y que Ábalos, al que conocí en la campaña catalana que siguió a la aplicación del 155, se convirtiera junto a Koldo en un comisionista de baja estofa también parece inexplicable. Que el “hombre fuerte” socialista -el que hizo el discurso contra Rajoy en la moción de censura por la Gürtel- se vendiera por algunos plantos de lentejas y por “colocar” a algunas novias suena a película de Torrente.

Pero el PP dice -también su sucesor, Santos Cerdán, está acusado de corrupción en otro caso- que estamos ante el iceberg de la financiación ilegal del PSOE. Y es evidente que Bárcenas no pudo hacer su fortuna sino 'extrayéndola' de fondos 'extraños' que llegaban al PP.

La financiación de los partidos es el eje -aunque no la única causa- de la corrupción política. Los hechos son graves y deben ser juzgados con toda severidad. Pero el PSOE y el PP se equivocarían si -casos concretos, aunque relevantes, aparte- se acusaran mutuamente de ser “catedrales de la corrupción”. ¡Quien corrompe -pagando- no es nunca ni el PSOE ni el PP!

Solo se desangrarían el uno al otro, dañarían la democracia y darían cuerda a terceros que, o sueñan con una aberrante vuelta atrás, o defienden utopías, como la cubana, que ya acabaron muy mal.