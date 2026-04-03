Retrasos y discrepancias energéticas en la UE

Cinco semanas después del inicio de la guerra en Oriente Medio y quince días después de que el Consejo Europeo del 19 de marzo reclamara a la Comisión Europea de “forma urgente” y “sin dilación” un paquete de medidas para afrontar la escalada de precios energéticos y reducir el precio de la electricidad, los líderes de los Veintisiete siguen esperado. Ante la lentitud del Ejecutivo comunitario, diferentes gobiernos comenzaron a adoptar medidas nacionales a lo largo de marzo, como España, Italia, Francia, Portugal, Grecia y Croacia.

El comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, aseguró el 31 de marzo que su equipo está trabajando en un paquete de medidas que alivien a corto y medio plazo el alza de los precios energéticos. Pero ese plan sigue sin acabar de concretarse, pese a la gravedad y urgencia de la situación.

La Comisión Europea parece como si acabara de descubrir que hay un problema, cuando el disparo de los precios del petróleo, gas, carburantes y electricidad se inició hace más de un mes al comenzar los ataques norteamericanos e israelíes contra Irán el 28 de febrero. La consiguiente espiral inflacionista ya se está trasladando al conjunto de los sectores y ya está dañando la economía de la Unión Europea (UE).

La tasa de inflación anual de la zona euro subió al 2,5% en marzo, 0,6 puntos porcentuales más que en febrero, a causa del encarecimiento del 4,9% de la energía, según Eurostat. En España, la tasa de inflación subió al 3,3% en marzo, un punto más que en febrero. En Alemania, la tasa de inflación también fue 1,2 puntos superior a la de febrero por el encarecimiento del 7,2% de la energía, situándose en el 2,8% en el índice armonizado, según el organismo oficial Destsatis.

La escalada inflacionista podría decidir al Banco Central Europeo (BCE) a subir los tipos de interés, lo que en el actual contexto de incertidumbre y debilidad económica en la mayoría de países europeos conduciría al estancamiento o la recesión. Por ello, resulta tan urgente el plan de actuación coordinado a nivel de la UE.

Un mes de choque energético ha bastado para recortar a la mitad la previsión de crecimiento económico de Alemania, que se ha rebajado al 0,6% en 2026, en lugar de 1,3% previsto hace unos meses, según acaban de anunciar los cinco institutos económicos alemanes (IFO de Múnich, DIW de Berlín, IfW de Kiel, IWH de Halle y RWI de Essen). El débil crecimiento aumentará en 54.000 el número de desempleados en Alemania en 2026, lo que se sumará a los 180.000 desempleados acumulados durante los últimos doce meses, según Eurostat. Solo la masiva inversión pública en infraestructuras y defensa evita de momento que el golpe económico sea peor.

En España, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han rebajado una décima la previsión de crecimiento para 2026 situándolo en el 2,1%. A pesar de ello, España seguiría siendo la gran economía europea con mayor expansión, gracias a las medidas del Gobierno para mitigar el coste de la energía y a que está menos expuesta al impacto de la guerra en Oriente Medio. El Banco de España estima incluso que la economía crecerá el 2,3% en 2026.

La Comisión Europea ha criticado las medidas adoptadas por varios gobiernos, como España e Italia, de rebajas fiscales para contener los precios energéticos por considerar que impulsan el consumo y, por el contrario, defiende restringir el consumo energético. Esto evidencia la brecha existente entre los tecnócratas del Ejecutivo comunitario, instalados en su burbuja de sueldos de lujo y que nunca responden de sus errores, y los políticos electos nacionales, que deben atender las necesidades de los hogares, de las empresas y del funcionamiento de la economía.

El nuevo choque energético atrapa a la UE sin haber corregido sus deficiencias estructurales, con las reservas de gas muy bajas en la mayoría de países y con déficits en sus redes que impiden una mayor electrificación y sacar más provecho de la energía solar y eólica. Las reservas de gas de la UE se limitan al 27,9% (57,5% en España), con un mínimo del 4,6% en Países Bajos. España y Portugal son los países que más han logrado que las renovables reduzcan el precio de la luz gracias a estar desconectados del mercado europeo. En los otros países, las deficiencias de las redes y del sistema de precios anulan el efecto de las renovables, debido a que la generación más cara por gas marca el precio la mayor parte del tiempo.