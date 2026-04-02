A raíz de una columna reciente sobre la abstención, algunos lectores señalaban una ausencia que conviene atender. Entre la adhesión y el desentendimiento existe una cuarta posición que la simplificación del debate suele ignorar: el voto en blanco. No es un matiz menor, sino una diferencia de naturaleza.

La abstención implica retirarse. Es la decisión de no participar en el proceso de formación de la voluntad colectiva. Puede responder al desinterés, al desencanto o a una forma de protesta silenciosa. Pero, en todo caso, supone dejar el espacio común en manos de otros.

El voto en blanco, por el contrario, es, ante todo, una forma de presencia. El ciudadano acude a las urnas, cumple con el deber cívico de participar y, al mismo tiempo, expresa de manera explícita su desacuerdo con todas las opciones disponibles. No se desentiende del sistema: lo interpela.

Esta distinción no es solo técnica, sino profundamente política. La abstención puede ser leída de muchas maneras, incluso como apatía. El voto en blanco no admite ambigüedad: es un rechazo consciente, formulado dentro del propio mecanismo democrático. Una forma de decir: ninguna de las ofertas políticas merece mi respaldo, pero el sistema sí mi participación.

En este sentido, el voto en blanco introduce una incomodidad difícil de eludir para los partidos. No permite refugiarse en la idea de que la abstención es simple fatiga electoral. Obliga a reconocer que existe un segmento de ciudadanos que comparece precisamente para negar legitimidad a todas las opciones en liza.

No se trata de una hipótesis teórica. En momentos de fuerte tensión política, esta forma de participación ha servido como expresión de rechazo colectivo.

Muchos ciudadanos recurrieron a ella en el referéndum sobre la OTAN, percibido entonces por algunos como un ejercicio de incoherencia difícil de justificar: quienes habían defendido el no pedían ahora el sí, mientras otros sectores, tradicionalmente favorables a la Alianza, terminaban por asumirla en términos que antes habían rechazado.

El voto en blanco se convirtió así en una forma de sanción cívica frente a lo que se consideraba una desfachatez compartida.

Incluso la imagen literaria de José Saramago admite una lectura en esta clave. En «Ensayo sobre la lucidez», el gesto de los ciudadanos no es exactamente la ausencia, sino una forma de negativa colectiva. No se trata de abandonar la democracia, sino de someterla a una prueba incómoda: ¿qué ocurre cuando los ciudadanos participan, pero se niegan a legitimar a quienes compiten por representarlos?

La democracia necesita participación. Pero también necesita formas de desacuerdo que no impliquen su abandono. Entre el silencio de la abstención y la adhesión a opciones que no convencen, el voto en blanco aparece como una forma exigente de ciudadanía: la de quien no se resigna a elegir mal, pero tampoco acepta desentenderse.

En la columna anterior advertía del riesgo de una democracia en la que los ciudadanos descubren que pueden ausentarse sin consecuencias. Conviene añadir una precisión: existe también el riesgo inverso, el de una política que se acostumbra a ser rechazada sin sentirse interpelada.

Porque no todas las crisis de representación se manifiestan con ausencia. Algunas se expresan con una presencia incómoda, visible, incontestable. Y quizá sea esa —la del ciudadano que acude para negar— una de las formas más exigentes de lealtad democrática.