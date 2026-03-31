Procesiones catalanas de Semana Santa

La dictadura de Franco fue culturalmente muy negativa para las tradiciones que existían en Catalunya y de las que se apropió el régimen. Otras, como la lengua catalana, la rechazó. Esta, en concreto, salió fortalecida después de la dictadura aunque ahora sufra una crisis muy grave, pero aquellas de las que se apropió, me refiero al flamenco, a los toros o a las procesiones de Semana Santa, fueron reprobadas como culturalmente propias y han sufrido durante los últimos 50 años un rechazo de entrada muy fuerte. Solo de entrada, después las cosas fueron cambiando.

Existe una diferencia entre estas tres tradiciones: una cosa fueron los toros y la otra el flamenco o las procesiones. Si las corridas de toros desaparecieron de Catalunya no fue porque fuera una tradición poco catalana, lo había sido tanto como la sardana. La desaparición estuvo provocada porque la sociedad acabó entendiendo que las corridas de toros eran una bestialidad, aunque pudiera existir cierta belleza en la relación entre el toro y el torero, y la narración de una corrida tuviera riqueza verbal por encima de otros espectáculos. Barcelona llegó a tener tres plazas de toros: La Monumental, Las Arenas y El Torín, en la Barceloneta. Fue una mala corrida en esa plaza, en 1835, la causa que provocó los primeras quemas de iglesias en la Barcelona del XIX. Gracias el movimiento animalista hoy no hay toros en Catalunya.

Pero el flamenco y las procesiones de Semana Santa, que también fueron tratadas durante años como fenómenos culturales españolistas, han seguido otro argumentario intelectual.

Sin ir más lejos, el periodista y colaborador del suplemento 'Abril' de EL PERIÓDICO Rafael Vallbona, acaba de publicar “Catalunya flamenca” (Pòrtic), una historia que aporta información sobre esa intensa relación que se esconde ya desde 1827. El flamenco, sobre todo por la gran cantidad del 'gitanu català', se arraiga en Barcelona y en el resto del territorio, tanto como en otros, sobre todo en Andalucía. El rechazo al cante hondo en algunos ambientes se incrementa en los 80 y 90, aunque poco a poco, muy poco a poco, vuelve a entrelazarse en la sociedad y el fenómeno Rosalía es un ejemplo.

Más o menos lo mismo que ocurrió con las procesiones de Semana Santa. Los primeros escritos, por ejemplo, de las procesiones de Verges, se remontan a 1666. Los estudios sobre estas manifestaciones religiosas nos demuestran que nada tienen que ver los pasos religiosos que se hacen en las procesiones de Castilla, La Mancha o León con las de Andalucía. Unas son austeras, las otras brillantes y luminosas. Catalunya también desarrolló su particular forma de explicar las escenas del final de la vida Cristo. La Passió d’Esparreguera es otra de ellas. Genuino de aquí, y de la cultura mediterránea.

Son ejemplos del error que, durante décadas, ha existido en Catalunya sobre formas de expresar el dolor o la alegría que se lleva por dentro. Profundizar sobre todos ellos nos saca de estados de opinión muy equivocados. También demuestra que los maximalismos acostumbran a conducir por atajos sin salida.