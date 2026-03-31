Barcelona, laboratorio de innovación al servicio de la ciudadanía

Archivo - Imagen de recurso de inteligencia artificial (IA). / INDRA - Archivo

Vivimos tiempos políticamente convulsos y tecnológicamente disruptivos. El tiempo se ha acelerado y el desarrollo de la inteligencia artificial puede trastornar no solo nuestro modelo económico sino también nuestro modelo social y político.

Una tecnología que transformará la salud, la educación, los servicios públicos y la productividad. Pero que también nos plantea retos profundos sobre la ocupación, la desigualdad o la ética.

Ante este contexto las instituciones públicas tenemos que posicionarnos. Tenemos que decidir si vamos a remolque de los cambios o los lideramos.

Si nos resignamos a las transformaciones o si tenemos la capacidad de regularlas para conseguir que mejoren la vida de la ciudadanía.

Para avanzar hacia una tecnología democrática e inclusiva hacen falta instituciones comprometidas. Y para hacer avanzar la innovación urbana para mejorar la vida en las ciudades, hacen falta ciudades que estén dispuestas a experimentar.

Barcelona lo está.

Hace pocos días hemos aprobado la ordenanza de los espacios de experimentación, una herramienta jurídica que permitirá poner a prueba proyectos de innovación para la mejora de la gestión de la ciudad en un entorno real.

Con esta ordenanza Barcelona facilitará la innovación en los denominados Espais d' Experimentació Urbana, entornos delimitados que permitirán desarrollar pilotos en la ciudad de manera ágil, con garantías y seguridad jurídica, aprovechando tres dimensiones de los activos: espacios físicos, acontecimientos y datos.

Estos espacios permitirán testar en entornos reales innovaciones vinculadas con la movilidad, el medio ambiente, el urbanismo, el comercio, o cualquier otro ámbito.

Crearemos espacios donde las cosas puedan pasar para poder evaluar los resultados, y lo haremos a través de la colaboración público-privada.

Queremos que la innovación se convierta en una palanca de cambio para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y transformar los servicios municipales.

La nueva ordenanza establece un marco jurídico sólido, se ha elaborado con la participación de más de 140 entidades de la ciudad (universidades, centros de investigación, tecnológicos, industria y empresas), y se ha aprobado gracias a un amplio consenso político.

Una ordenanza muy barcelonesa que facilitará la innovación agilizando los procedimientos y estableciendo un servicio de acompañamiento específico para 'startups', pymes y universidades.

Con la aprobación de la nueva ordenanza de los espacios de experimentación, Barcelona consolida su papel como laboratorio vivo de innovación urbana capaz de generar, absorber y escalar soluciones innovadoras útiles para la ciudad.

Barcelona envía un mensaje claro: queremos que el desarrollo tecnológico cree nuevas herramientas al servicio de las necesidades de la ciudadanía y no nuevas herramientas de control ciudadano en manos de grandes corporaciones.

Barcelona es una ciudad que defiende una economía y una tecnología con valores. Un desarrollo tecnológico centrado en las personas: transparente, inclusivo, y orientado a generar prosperidad compartida.

Defendemos un mundo con reglas y unas instituciones públicas fuertes, capaces de hacer cumplir las reglas y garantizar los derechos de todos.