Opinión | Guerra en Irán
Profesora de Ciencia Política de la Universitat de València. Miembro del Comité Editorial de EL PERIÓDICO
Patriotismo, partidismo y política exterior
Sánchez reivindica ante la militancia el 'No a la guerra': "España actúa con coherencia y no renuncia a sus principios"
La importancia de la política exterior ha crecido en un contexto internacional cada vez más incierto. La guerra de Ucrania, la de Gaza, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y sus intervenciones en Venezuela e Irán han configurado un escenario en el que las decisiones exteriores tienen un impacto creciente en la política interna y cada vez más son fuente de división y de cálculo estratégico.
Para el PSOE, recuperar el 'No a la guerra' no es solo simbólico, sino una forma de reforzar su posición exterior e interior: oponerse a decisiones unilaterales, apelar al derecho internacional y preservar capacidad de decisión, incluso marcando distancia con aliados tradicionales. Con ello, Sánchez busca proyectarse como alternativa a liderazgos como el de Trump, reforzando una imagen de autonomía y respeto a las reglas internacionales. Sin embargo, su aplicación de estos principios no es uniforme sino que varía según el contexto, como se evidenció en el cambio de posición sobre el Sáhara Occidental, adoptado sin consenso interno y en línea con la postura previamente asumida por Estados Unidos.
Vox, en cambio, con Trump, y no solo respecto a Irán, asume que en un contexto más polarizado apenas hay margen para la ambigüedad y que el interés nacional se defiende mejor desde posiciones claras en alianzas definidas. Sin embargo, esta lógica plantea contradicciones. Su pertenencia a Patriots, en sintonía con ese entorno político, introduce tensiones en el contexto europeo: conviven partidos con intereses diversos, a veces alejados de los españoles y de los equilibrios de la UE. Si el patriotismo implica priorizar los intereses propios, esa alineación obliga a asumir posiciones que no siempre encajan con ellos ni con el marco europeo.
Por su parte, el PP, defiende ser un socio fiable y evitar movimientos que generen incertidumbre, tratando de evitar la confrontación constante. En esa línea, su 'No a la guerra' combina la crítica al Gobierno con el mantenimiento del vínculo atlántico. Sin embargo, su postura ha evolucionado hacia un tono cada vez más crítico con la intervención en Irán, aun sin cuestionar abiertamente a Estados Unidos aunque su credibilidad en este terreno siga condicionada por el precedente de la guerra de Irak.
Lo curioso es que pese a las diferencias, todos apelan al patriotismo. Para el Gobierno, tiene que ver con la autonomía y con ciertos principios; para Vox, con la claridad en las alianzas; para el Partido Popular, con la fiabilidad y la continuidad. El problema es que, la política exterior se ha ido llevando al terreno partidista, especialmente por parte de PSOE y Vox, dificultando los consensos imprescindibles para dar estabilidad. Por ello, el único patriotismo posible en este ámbito pasa por la capacidad de construir posiciones compartidas y sostenidas en el tiempo, recuperar su carácter de política de Estado y evitar que la política exterior derive en confrontación partidista.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Gobierno permitirá expropiar terrenos para construir centrales de bombeo y amplía de 7 a 12 años el plazo máximo para su construcción
- Europa registra el primer caso humano importado de infección por gripe aviar A (H9N2) en la UE
- Uno de cada 10 trabajadores de baja laboral recibirá una llamada de un inspector médico durante su recuperación
- El autismo de nuestros hijos no desaparece cuando cumplen 18 años': las familias denuncian abandono y reivindican apoyo a la largo de toda la vida
- Level suspende el vuelo entre Barcelona y San Francisco por falta de motores de aviones a partir del 30 de abril
- Renfe convoca una oferta pública de empleo para incorporar a 600 nuevos trabajadores: fechas, funciones y requisitos
- Trump vacila ante la amenaza de que Irán controle además del estrecho de Ormuz, el de Bab el-Mandeb, en la costa de Yemen, por donde pasa el 10% del petróleo mundial
- Piezas mal colocadas y problemas en las pruebas, razones del retraso en la entrega de los nuevos trenes de Rodalies de Alstom