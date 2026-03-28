El Rey y Laporta arrasan en Alimentaria

El pasado lunes, el rey Felipe VI inauguró la feria Alimentaria rodeado de autoridades y empresarios. Recorrió diversos pabellones y saludó a numerosos feriantes con su amabilidad habitual. Incluso se saltó el protocolo en varias ocasiones. La primera, para saludar a los hermanos Dani y Josep Sánchez Llibre, de Conservas Dani. Fue verlos e ir directo hacia Dani, Josep y también a sus hijos y sobrinos.

El resto transcurrió con total naturalidad: infinidad de fotos, selfis, explicaciones y muchos saludos cordiales… Eso sí, en la foto oficial aparece el rey rodeado solo de hombres. Ni una sola mujer. Una pena, porque había un buen número de empresarias del sector que perfectamente podrían haberse sumado a esa imagen.

Sin ir más lejos, Anna Bosch, que, junto a su esposo, Joan Boix, presiden Noel Alimentaria y han estado los cuatro días al pie del cañón. Noel es una empresa ejemplar, líder en su sector y con una notable implicación social a través de la Fundación Albert Bosch, que preside la propia Anna Bosch y que impulsa, en el hospital Vall d’Hebron, la investigación y la ayuda en enfermedades infantiles.

El estand de Noel se ha convertido estos días en un auténtico punto de encuentro. Por allí han pasado desde el presidente electo del Barça, Joan Laporta, acompañado por el directivo electo Xavi Puig, sus asesores Enric Masip y Alejandro Echevarría y el miembro de la comisión deportiva Bojan Krkic, hasta el presidente del Parlament, Josep Rull, además del propio rey Felipe VI. Está claro que la familia Boix-Bosch son estimados y que Joan Boix dejó un excelente recuerdo en su etapa como vicepresidente del Barça.

Por cierto, Laporta tardó una hora larga en llegar desde la entrada de Alimentaria hasta el estand de Noel. Igual que el rey, se fotografió con todos los que se le acercaban sin negar ni un saludo, beso o abrazo, demostrando una vez más su empatía y su tirón popular. Otro que nunca pasa desapercibido es el chef Nandu Jubany, que triunfó con sus explicaciones en el estand de Turrons Vicens, junto a su propietario, Àngel Velasco.

Ya de salida me crucé con el torero Fran Rivera, acompañado por el empresario jamonero Enrique Tomás. Sin duda, Alimentaria da para mucho. Tanto, que también triunfó el periodista gastronómico y colega de este periódico Pau Arenós o la creadora de contenido gastronómico Laura Pons.

La Fundació Puigvert, referente mundial

El jueves desayuné en el Círculo Ecuestre, que en su 170 aniversario se está consolidando como uno de los grandes puntos de encuentro de cuanto sucede en la ciudad. El impulso que le está dando su presidente, Enrique Lacalle, es más que evidente.

Bajo el título 'La cirugía robótica avanza hacia la telecirugía eliminando fronteras', los prestigiosos urólogos Dr. Joan Palou, director del Servicio de Urología de la Fundació Puigvert, y Dr. Alberto Breda, jefe de la Unidad de Urología y pionero mundial en robótica urológica, explicaron los avances que conlleva la telecirugía. Y escucharlos produce un legítimo orgullo: Barcelona cuenta con profesionales de primer nivel en un ámbito absolutamente puntero.

Los prestigiosos urólogos Joan Palou y Alberto Breda en el Círculo Ecuestre / Vehils

El Dr. Breda, que ya realizó una operación desde Burdeos a un paciente en Pekín, ahora ha alcanzado un acuerdo para implantar el primer programa clínico europeo de telecirugía robótica entre la Fundación Puigvert y un hospital en Las Palmas. Sin duda, un primer paso de todo lo que puede llegar en el futuro. Eso sí, la Puigvert necesita más ayudas, tanto públicas como privadas. Si las consigue, Barcelona volverá a situarse como referente mundial en este campo.

Mujeres perfectas

El jueves lo terminé en el teatro Dau al Sec Arts Escèniques, donde se representa la obra 'Perfect ass', dirigida por Ale Lacour, que también actúa junto a Lola Silva y Caterina Mengs. Una propuesta interesante que reflexiona sobre algunas de las contradicciones que atraviesan a las mujeres. En definitiva, interpretan a tres mujeres que quieren la luna, pero acaban conformándose con una ensalada…

Ale Lacourt, Lola Silva y Caterina Mengs tras interpretar ‘Perfect ass’. / Vehils

Al terminar, Ale Lacour me explicó que dos de sus referentes teatrales son Marcel Borràs y Nao Albet. Pues sí, 'Perfect ass' tiene algo de esos dos directores y actores catalanes que están revolucionando el teatro español y que pronto estrenarán 'Els Estunmen' en el Lliure. Por cierto, la ovación final que recibieron Ale, Lola y Caterina todavía resuena por el Poble-sec…