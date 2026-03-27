Juanma Moreno: apuesta y riesgo

28/10/2020 Comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para anunciar las nuevas medidas que aplicará la Junta de Andalucía en la lucha contra la pandemia. En el Palacio de San Telmo. Sevilla a 28 de octubre 2020 POLITICA Jesús Morón, Junta de Andalucía / Jesús Morón, Junta de Andaluc / Europa Press

La mente humana puede apostar por la paz y provocar guerra. Todo a la vez y simultáneamente. Recuerden a Trump reclamando el Nobel que no se le concedió y decir ahora que ya no le interesa. Una manera de adelantarse a otra negativa de Oslo, a cuenta de Irán. Contienda que ha alcanzado su primer mes, lo ha embrollado todo aún más y no tiene los visos de brevedad que auguró la Casa Blanca. También desde allí, el mismo día que el presidente regresó al despacho Oval, se comprometió a acabar la guerra en Ucrania. Cuestión de semanas, dijo. Catorce meses después no solo Putin mantiene el pulso sino que, además, la nueva coyuntura internacional le exonera de las sanciones impuestas a la venta de petróleo ruso. Carambola que palía la diezmada economía del Kremlin y cronifica el conflicto.

El arte de la guerra se basa en el engaño, advirtió Sun Tzu en su tratado de referencia. Han pasado dos mil quinientos años y los hechos demuestran su vigencia.

La justificación oficial del ataque de Washington y Tel Aviv al régimen de los ayatolás fue que Irán estaba en un tris de tener la bomba atómica. Información falaz desmentida por la ONU, que remitió al avance de las negociaciones con Teherán que Trump había roto y la consecuencia de los ataques del año pasado que él mismo se apresuró a notificar que habían destruido las instalaciones nucleares. Otra exageración reajustada a lo que los doce días de aquel junio consiguieron: frenar momentáneamente su avance.

Todo esto recupera la patraña, orquestada algo más de dos décadas atrás, sobre el riesgo de las armas de destrucción masiva en Irak que justificaron la guerra y nunca se encontraron. De aquello nos quedó la foto de las Azores. Pedro Sánchez la ha desempolvado esta semana.

Rescatada en el Congreso la mayoría parlamentaria para aprobar el escudo social y prevenir el desastre que se avecina, al PP no le ha quedado más remedio que abstenerse, ante el riesgo de que el paquete bélico le explote en las urnas andaluzas el próximo 17 de mayo. Esta ha sido la fecha elegida para revalidar su cargo por Juan Manuel Moreno Bonilla (Barcelona, 1 de mayo de 1970)

Nieto de jornalero socialista por parte de madre y del conservador que los contrataba por parte de padre, el popular Juanma representa la síntesis que marcó la vida de muchas familias. Nacer en Barcelona y ser llevado a Andalucía con tres meses, estampa igualmente en sus progenitores la corriente migratoria interna del momento, marchando para prosperar pero regresando a los orígenes para mantener su identidad.

Fruto de estos valores que suelen imprimir carácter es la moderación de la que hace gala el presidente de la Junta y que tanto aclaman quienes, desde la izquierda, siempre le buscan relevo al liderazgo de la derecha. De ahí su notable aceptación personal, muy por encima de la de su gobierno.

Hombre de partido desde sus estructuras juveniles, a las que se incorporó siendo vocalista en un grupo de pop-rock, Moreno Bonilla ha sabido leer la partitura política avanzando ligeramente el calendario, sentando a Felipe González a su vera, obligando a Pedro Sánchez a adelantar la derrota de su vicepresidenta y a Abascal a decidir qué hacer con los pactos pendientes.

Nada de esto le evita al candidato popular un doble riesgo: la factura por la crisis de los cribados de cáncer de mama y el peso de la guerra. La peor enfermedad de la humanidad.